Mountfield Hradec Králové – HC Olomouc 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky: 12. Mácha (Anděl), 38. Nahodil (J. Káňa, Ondrušek), 58. Navrátil. Rozhodčí: Hribik, Horák – Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3896. Hradec Králové: J. Růžička – McCormack, Kalina, Rymsha, Jank, Piegl, Nedomlel – Jergl, Kevin Klíma, Okuliar – Lev, Cingel, Smoleňák – Veselý, Koukal, Moravec – Pajer, Štohanzl, R. Pavlík. Olomouc: Lukáš – Ondrušek, T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – J. Káňa, Strapáč, Kunc – Klimek, Nahodil, Navrátil – Kusko, Menšík, Kucsera – Olesz, Anděl, Mácha.

Pozápasové ohlasy

Petr Svoboda, asistent trenéra Hradce: „V první třetině jsme nehráli náš hokej, který jsme si představovali. Olomouc nás do ničeho nepustila, hrála urputně. Od druhé části jsme trošku zvedli tempo, ale do vyložených šancí jsme se dneska nedostali. Klukům nejdou upřít snaha a bojovnost, ale měli jsme jinak odfárat první třetinu. Olomouc byla lepší v soubojích a zaslouženě vyhrála. Pokud nebudeme hrát každý večer na hraně svých možností, nemůžeme porazit nikoho. Chtěl bych poděkovat divákům za to, že nás hnali až do konce.“

Jan Tomajko, trenér Olomouce: „Podali jsme výborný výkon. Do zápasu jsme dobře vstoupili, Hradec jsme do ničeho nepouštěli a byli dobří na puku. Ve druhé třetině nás domácí chvilkami zatlačili, ale překonali jsme to. Závěr jsme si trochu zkomplikovali vyloučeními, ale ani po nich jsme neinkasovali, což byl základ úspěchu. Dobře jsme hráli oslabení a blokovali střely, bojovností a obětavostí jsme si výhru zasloužili.“