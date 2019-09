JIŘÍ FEJGL, RUDOLF MUZIKA

Dva soupeři z rozličných konců extraligového spektra otestovali sílu hradeckých hokejových Lvů v úvodní víkend sezony.

V sobotu z toho byla domácí prohra 3:6 s Libercem, jedním z jasných aspirantů na titul. V neděli vítězství na Kladně (hrajícím bez zraněného Jaromíra Jágra) 5:2, na ledě nováčka považovaného za hlavního kandidáta na sestup.

„Jsem rád za celý tým, že jsme to zvládli,“ ulevil si po duelu na Kladně, kde vyrůstal, kapitán Radek Smoleňák. „Hlavně po sobotním utkání, kdy jsme také fárali, ale chybami jsme o zápas přišli. Nebylo jednoduché vstát a zase jít do práce, jenže máme tři body a ty jsou zlaté, protože ostatní týmy to v Kladně nebudou mít jednoduché,“ tvrdil.

Obě utkání měla společné rysy. Především ten, že je rozhodly krátké úseky hry.

V sobotu byl v Hradci ještě ve 48. minutě stav 3:3, ale pak Bílí Tygři udeřili dvakrát během jediné minuty.

„My jsme po vyrovnání byli hrozně netrpěliví a v příštím střídání dostali gól na 3:4 a pak hned další. Musíme být trošičku trpělivější, samozřejmě chceme hrát aktivní hokej, ale nemůžeme si dovolit dělat takové chyby,“ našel chybu kouč Tomáš Martinec.

V neděli naopak Mountfield bleskově rozhodl. Ve 4. minutě vedl 2:0, do konce třetiny přidal ještě třetí úder. Rytíři už neměli na to, aby se vrátili do zápasu.

„Možná to vypadalo lehce, ale tak to nebylo. Kladno opravdu maká a jsou velmi pracovití, zvlášť na jejich malém hřišti. My měli super start, a to nám začátek ulehčilo,“ glosoval Smoleňák.

„Jsme hodně vděční, že jsme v našem náročném programu tohle utkání ubojovali, a výhry si proto moc ceníme,“ doplnil ho asistent kouče Petr Svoboda.

Hradec vskutku body potřebuje, protože ho i dál čeká zapeklitý program. V pátek přijede Plzeň, v neděli se hraje derby v Pardubicích.

„Je to teprve začátek soutěže, porážek i výher bude víc. Nesmíme být nenažraní a jít s pokorou dál,“ nakázal šéf Smoleňák.

Hradec Králové – Liberec 3:6 (1:1, 1:2, 1:3). Branky a nahrávky: 9. R. Pavlík (Paulovič, Rosandič), 36. Gaspar (Cibulskis, Cingel), 48. Jergl (Zámorský, Rákos) – 19. Birner (Bulíř, Šmíd), 24. L. Krenželok (Havlín, Zachar), 34. L. Hudáček (Birner, Filippi), 49. L. Hudáček (Birner, Knot), 49. P. Jelínek, 54. P. Jelínek. Rozhodčí: Hodek, Kika – Lučan, Kis. Vyloučení: 6:6, navíc Nedomlel (Hradec) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 4121.

Hradec Králové: Mazanec – Nedomlel, Samuelsson, Gaspar, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Zámorský – Smoleňák, Rákos, Perret – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Červený – Jergl, Dragoun, Miškář.

Liberec: Peters – Šmíd, Hanousek, Derner, Knot, Havlín, Graborenko, Kolmann – Birner, Bulíř, L. Hudáček – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, Zachar – J. Vlach, A. Musil, Šír.

Kladno – Hradec Králové 2:5 (0:3, 1:2, 1:0). Branky a nahrávky: 31. O'Donnell (Réway, Valský), 43. Lakos (J. Strnad) – 3. Jergl (Smoleňák, Červený), 4. Cingel (R. Pavlík), 19. Nedomlel (Smoleňák, Cibulskis), 37. Paulovič (Rosandič), 38. Cibulskis (Rákos). Rozhodčí: Lacina, Horák – Ganger, D. Klouček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Diváci: 4007.

Kladno: Cikánek (38. Brízgala) – Lakos, Austin, Nash, Kehar, Smetana, Barinka – Valský, Réway, Stach – Melka, Zikmund, O'Donnell – Redlich, Machač, J. Strnad – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – od 41. navíc Š. Jelínek.

Hradec Králové: Mazanec – Zámorský, Samuelsson, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Gaspar – Smoleňák, Rákos, Perret – Jergl, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Červený – Chalupa, R. Pilař, Miškář.