A nepůjde o žádný přátelák. Švédský tým potřebuje po špatném rozjezdu letošního ročníku Champions League na východě Čech nutně uspět. Po prvních dvou kolech měl na kontě pouze jediný bod. Ve čtvrtek ale naplno zabral. Rakouskému Grazu uštědřil na jeho ledě lekci v podobě vysoké výhry 5:1, teď se chystá srovnat účty s Mountfieldem.

Je to tak. Hradec vyhrál ve Frölundě po velmi dobrém výkonu 3:2. Pokud obstojí i dnes, bude mít postup ze skupiny na dosah. ,,Mají nám co vracet. Bude to dobrý, bruslivý hokej na obě strany, hodně střel. Záležet bude hlavně na tom, kdo dá první gól,“ uvedl pro klubový web Matěj Chalupa, který ve čtvrtečním duelu s velšským Cardiffem zahodil několik šancí. ,,Musím se na zakončení ještě více zaměřit,“ pronesl. Padne mu to tam proti Frölundě? Atraktivní zápas začne v 17 hodin.