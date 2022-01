Každý chvilku tahal pilku. Tohle přísloví by se možná hodilo k nedělnímu souboji hradeckých hokejistů na ledě Českých Budějovic, kde se hrál vyrovnaný duel 45. kola extraligy. Šťastnější byli nakonec domácí, kteří zvítězili 3:2 po nájezdech.

Mountfield nejprve vedl, pak prohrával, nakonec vyrovnal, ale neuspěl v nájezdové loterii. A tak se musel spokojit s bodem.

ZPĚT NA LEDĚ. Lukáš Cingel (č. 6) se vrátil po tříměsíčním zranění. Vítězství v Českých Budějovicích však neoslavil.Zdroj: Deník/ Jan Škrle

V sestavě východočeského týmu sice chyběl Jakub Orsava, kterému se v průběhu minulého týdne narodil druhý syn, ale po tříměsíčním zranění se vrátil slovenský centr Lukáš Cingel.

„Samozřejmě je lepší jeden bod než žádný. Ale zároveň je škoda, že jsme to nedotáhli k vítězství,“ narážel forvard na neproměněné šance.

Už poněkolikáté se stalo, že góly Mountfieldu obstarali obránci, tentokrát McCormack a Jank. „Snažíme se hrát takový hokej, ve kterém ani tolik neznamená, kdo je obránce a kdo útočník. Každý musí umět zastoupit každého,“ vysvětluje Cingel.

Návrat do zápasu přesně po 100 dnech

Devětadvacetiletý útočník naskočil do ostrého zápasu přesně po 100 dnech, poprvé od 15. října 2021, kdy mu rána pukem do nohy vystavila dlouhou stopku. Následné dva měsíce nemohl vůbec nic dělat, až poté začal usilovně trénovat. „Vrátím se do toho jen hraním zápasů,“ má jasno útočník, kterému herní výpadek odvál šanci bojovat o olympiádu v dresu slovenského národního týmu.

To už ale hodil za hlavu, teď je hlavně rád, že se vrátil. „Hodně jsem se těšil, byla to opravdu dlouhá doba. Těžko se mi na hokej dívalo z tribuny. Člověk chce být na ledě a hrát,“ pronesl Cingel.

A jak se cítil v utkání? „Musím se do toho dostat. Snažil jsem se hrát jednoduše,“ poznamenal po nedávném odchodu Lampera jediný Slovák v hradeckém celku.