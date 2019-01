Hradec Králové - Východočeští hokejisté v sobotu hrají další ze série důležitých prvoligových utkání, od 17 hodin se představí v Havlíčkově Brodě.

I. hokejová liga: HC VCES Hradec Králové - HC Rebel Havlíčkův Brod. | Foto: Deník/ David Taneček

Středeční prohra s Benátkami 2:4 měla dohru. Po odfláknutém zápase došlo na individuální pohovory. A ty nebyly nikterak příjemné. Hráče si vzal do pucu kouč Jiří Mička.

Ani jemu se výkon v nejdůležitějším zápase v novém roce vůbec nezamlouval.

Tentokrát to musí být za každou cenu lepší. Hradečtí hokejisté (6. místo, 66 bodů) nastoupí v sobotu vpodvečer v Havlíčkově Brodě (9. místo, 59 bodů) a nutně potřebují body.

„Museli jsme si promluvit. Chápu, že se pokaždé nedaří, ale my musíme chtít. Když už jsme se horko těžko dostali do remízového stavu, tak nás pohřbí zase hrubá chyba. Mrzí mě, že v poslední době jsou u toho pokaždé nejzkušenější hráči,“ zlobí se hradecký šéf střídačky.

Není těžké uhádnout, koho má Mička na mysli.

Mnohem kvalitnější příspěvek do společného díla se čeká od kapitána Koudelky, střelce Budinského i veterána Kadlece.

Všichni výrazně zaostávají za svým standardem.

„Musíme se probrat všichni, nejenom oni. Na druhou stranu starší hráči by měli mužstvo táhnout. Spoléhá se na ně. Věřím, že si uvědomí složitou situaci a zaberou,“ věří kouč.

Proč složitou situaci?

Při pohledu do prvoligové tabulky vypadá všechno relativně v pohodě. Odstup od devátého místa činí solidních sedm bodů.

Jenže po návratu z Havlíčkova Brodu vstoupí Koudelka a spol. do přetěžkého týdne, kdy se poměří s lídry první ligy – Chomutovem (ve středu doma) a Ústím nad Labem (příští sobotu venku).

A pokud neuspěje, může být v ohrožení klidně i samotná účast v play off. Může být daleko hůř… Do závěru základní části zbývá devět kol.

„Je nám jasné, co je v sázce. Moc změn dělat nebudeme. Jen Budínský se přesune do čtvrtého útoku a vedle Koudelky to zkusí Rufer,“ naznačil sestavu Jiří Mička.

Chybět bude Nosek, který absolvuje s Pardubicemi extraligový program (v pátek Sparta, v neděli Zlín).