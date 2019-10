Fanoušci hokejového Mountfieldu mají jasno, jakého trenéra u týmu chtějí. Na choreo, které vyvěsili při nedělním duelu se Zlínem, napsali:

Martinec = Hradec.

Růžička = Konec.

„My za trenérem také stojíme. Věříme jeho cestě,“ řekl kapitán týmu Radek Smoleňák.

Zda se přání hráčů a příznivců splní, je zatím krajně nejisté. Hradec se totiž pustil do vyjednávání se slavným trenérem. Šéf klubu Miroslav Schön se s Vladimírem Růžičkou sešel a poté prozradil serveru iSport: „Rozuměli jsme si.“

Změna na trenérském místě měla být podmíněna tím, že Hradečtí o uplynulém víkendu nezískají plný počet bodů. V pátek vyhráli v Olomouci, v neděli však nestačili doma na poslední Zlín (5:6). Takže splněno.

Hradec místo Pardubic?

„Věděli jsme o důležitosti utkání v Olomouci, výsledky nebyly nic moc. Ale jestli jsme dostali ultimátum od klubového vedení? Nic takového nemůžu potvrdit,“ řekl po pátečním duelu na tiskové konferenci asistent Petr Svoboda.

Každopádně Růžička by se novému angažmá nebránil. Po minulé sezoně skončil v Chomutově, s nímž spadl z extraligy. V současnosti pomáhá jako konzultant prvoligové Kadani, ale to ho - při vší úctě - nemůže stoprocentně naplňovat.

Že se chce vrátit do hry, potvrdilo také jeho nedávné rokování s Pardubicemi. Dynamo o něm uvažovalo po vyhazovu kouče Ladislava Lubiny. Růžička byl nejprve svolný, ale nakonec se s klubem nedohodl. Údajně se mu nepozdával ani příliš velký vliv politiků na chod organizace.

V Hradci má sice město také podíl, ale otěže drží pevně Schön…

Komentář Jiřího Fejgla: Proč mazat hradecké DNA?



Už když Miroslav Schön, šéf hradeckého hokeje, na předsezonní tiskovce mluvil o tom, že pětiletku lze splnit dříve než za pět roků, dalo se to tušit: Big Boss se namlsal parádní základní částí minulé sezony a je hladový. Chce úspěch. Nejlépe okamžitě.

Vloni přitom mluvil o dlouhodobých plánech, trenérovi Tomáši Martincovi dal pětiletý kontrakt.

A teď by to mělo být jinak? Nyní by měl do Hradce dorazit trenér slovutného jména, mistr světa, extraligy, ale také kvůli aféře dotýkající se úplatků v hokeji kontroverzní postava Vladimír Růžička?

Samozřejmě, Růžička je persona, hokejová hlava, jakých mnoho není. Může s Hradcem udělat úspěch, vyšvihnout ho výš. To ano.

Jenže to stejné může (a má k tomu nakročeno) zvládnout také Martinec. On dává Hradci z velké části jeho náturu, jeho DNA, on zná kluky od základny po juniorku, pomáhá piplat celý klub.

A hlavně: Není neúspěšný.