Jaký pocit je rozhodnout takhle velký zápas? Super, že to tam padlo, ale musíme hlavně poděkovat Kivimu, protože předtím chytil nájezd, když jsem ztratil puk. Kdyby ho nechytil, tak se k tomu vůbec nedostaneme. My jsme celý zápas plnili to, co jsme si řekli a jsme rádi, že to vyústilo ve šťastný konec.

Důležitý bylo přežít start utkání, kdy na vás soupeř doslova vlétl a jen se štěstím jste neinkasovali, že?

Je to tak. Věděli jsme, že jsou po cestě a chtěli jsme vběhnout my na ně. Takové zápasy prostě jsou. My jsme jich odehráli několik, kdy jsme tlačili od úvodu a nakonec jsme prohráli.

Přes švédského giganta mezi nejlepších osm, Hradec v LM slaví velký postup

Přešli jste přes švédského mistra, to už samo o sobě je obrovský úspěch.

Ještě není konec. Čekají nás další zápasy a chceme jít dále.

Jaká bude oslava postupu?

Možná se dneska zaradujeme, ale pohár to ještě není, cesta je dlouhá.

Co vám dvojzápas s elitním evropským týmem ukázal?

Hlavně jsme si dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv, i s vítězem švédské ligy. Série to byla nesmírně náročná. Věděli jsme, že mají výborné přesilovky, nám však hra v oslabeních šla, i když jsme v nich nějaký gól dostali.

V zápase jste dal dvě branky, tou druhou jste rozhodl o postupu. Jak jste ji viděl?

Blainič (Jérémie Blain pozn. autora) mi to tam hezky posunul, já jsem si to podržel a snažil jsem se střílet přes clonu. Spadlo to tam.

Liga mistrů - odveta osmifinále: Mountfield HK - Färjestad BKZdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Výsledky v extralize jsou trochu jako na houpačce, ale v Lize mistrů Hradec válí, čím to?

Kdybych to věděl, tak už jsem asi trenérem. Někdy to tak prostě je, že to v Lize mistrů jde a v domácí soutěži ne. Opravdu těžko říct.

Nemůže to být odlišným stylem hokeje v obou soutěžích?

Nemyslím si. Třeba Frölunda hraje podobně jako například Sparta, Pardubice či Třinec. V tom je to vyrovnané a spíše je to o tom, co hrajeme my. Je to jen v našich hlavách a dneska jsme si dokázali, že když na ledě odvádíme to, co máme, tak můžeme porazit každého.