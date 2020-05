Měli nakročeno ke zlatému hattricku. Po dvou titulech se mohli radovat z třetího, podruhé v krajské lize na Liberecku. Ale hokejisté Jičína vytoužený třetí titul přidat nemohli. Sezona byla totiž před finálovou sérií kvůli koronaviru ukončena. Trenér Daniel Pletka byl však s výkony svých svěřenců během sezony spokojen. „Dařilo se nám hned od začátku, letní příprava se vyplatila,“ říká zkušený kouč.

Kromě dvou zápasů jste všechny ostatní v základní části vyhráli.

Opravdu nám to šlo, hráli jsme pěkný hokej. Po novém roce však přišlo uspokojení a pramenily z toho prohry s Libercem a s Českou Lípou. Nedávali jsme tomu tolik, kolik bychom měli. Mysleli jsme si, že už to půjde samo, že se soupeř porazí sám, ale tak to ve sportu nefunguje.

Do semifinále play off jste nastupovali proti Turnovu jako velcí favorité, nakonec z toho bylo drama až do posledního zápasu, čekal jste to?

Abych řekl pravdu, tak jsem tušil, že nás nečeká vůbec nic jednoduchého, což se do puntíku potvrdilo. Rozhodně jsem si nemyslel, že Turnov porazíme 3:0 na zápasy.

Nakonec jste se do finále probojovali.

Sérii hodnotím kladně.Už v základní části jsme sehráli až na jedno utkání vyrovnané dva zápasy. Proto jsem si říkal, že je přece nesmysl, abychom je porazili šestkrát za sebou. Po dvou výhrách a vedení dva nula, jsme třetí utkání podcenili. Pak z toho bylo drama, které jsme naštěstí zvládli.

Finále už jste kvůli nouzovému stavu nestihli a sezona skončila bez vítěze.

Bylo to logické vyústění celé situace.

Máte možnost postoupit do druhé ligy, ale podle posledních informací ji nevyužijete. Proč?

Je to tak. Důvodů je více. Je tam hrozně velký finanční rozdíl, navíc bychom museli obměnit kádr, protože část týmu by na vyšší soutěže jednoduše neměla a to nechceme. I příští sezonu budeme hrát krajskou ligu. Ještě se uvidí, kde to bude.