Šestnáctým dějstvím ve středu pokračovala druhá hokejová liga a v její skupině Sever bylo na programu mimo jiné i krajské derby mezi Hronovem a Dvorem Králové nad Labem. Potkaly se dva celky, které se pyšnily dlouhými vítěznými sériemi, pokračovat však mohla pouze jedna.

A před krásnou návštěvou se radovali domácí. Lídra tabulky vypráskali rekordním výsledkem 10:4, když se čtyřmi góly prosadil Tyurin, hattrick si připsal z Vrchlabí zapůjčený Kučera. Třetí východočeský zástupce z Nové Paky zvládl drama na ledě Jablonce nad Nisou, kde zvítězil po samostatných nájezdech 3:2.

Druhá liga, skupina Sever

Hronov – Dvůr Králové nad Labem 10:4

Wikov pro derby dostal možnost využít pomoci partnerského klubu z Vrchlabí a trenér Táborský se svými kolegy druhou pětku sestavil výhradně z hráčů prvoligového Stadionu. Vyplatilo se. Vždyť její centr Kučera už po čtyřiceti vteřinách hry otevíral skóre, v osmé minutě zvyšoval na 2:0 a na startu prostřední části trefou na 5:1 kompletoval svůj hattrick.

Nebyla to však jen druhá pětka, kdo se podílel na drtivém vítězství Hronova. Domácí tým zápasu dominoval a ve všech směrech dával najevo, že dlouhá vítězná série, která mimochodem začala právě na ledě krajského rivala, dodala týmu velké sebevědomí.

Vedle Kučery prokázal střelecké schopnosti také dvacetiletý ruský mladíček Tyurin, jenž svou individuální show rozjel ve 12. minutě trefou na 4:0, aby ve 47. minutě zvyšoval svou čtvrtou (!) brankou v zápase už na 9:3.

S devíti vstřelenými góly se ale domácí nespokojili. V euforii podporování zaplněným stadionem se rvali o desátý úspěch a ten přišel v v 52. minutě. Na konečných 10:4 upravil stav divácky atraktivního duelu hostující Petira.

Dvoráci i přes porážku udrželi na čele tabulky pětibodový náskok na druhé Letňany, Hronov se poprvé v sezoně vměstnal mezi čtyři nejlepší celky, na které po základní části čekají boje v play off.

Fakta – branky a asistence: 1. Kučera (Moník, Chalupa), 8. Kučera (Oliva), 11. Heligr (Lavrenov, Matouš), 12. Tyurin (Kozák, Šlaicher), 22. Kučera (Chalupa), 27. Tyurin (Kozák), 32. Tyurin (Kozák, Romanov), 43. Šlaicher (Kozák), 47. Tyurin (Šlaicher, Kozák), 52. Duchan (Nazarov, Romanov) – 14. Valašek (Luštinec, Havlas), 31. Tondr (Bláha), 35. Havlas (Luštinec, Valašek), 56. Petira (Bláha). Rozhodčí: Červenka – Horažďovský, Brož. Vyloučení: 3:4. Využití: 3:1. Diváci: 413. Třetiny: 4:1, 3:2, 3:1.

HC Wikov Hronov: Nečas (Ševců) – Romanov, Nazarov, J. Kynčl, Oliva, Hellinger, Degterev – Šlaicher, Kozák, Tyurin – F. Moník, L. Kučera, D. Chalupa – Matouš, Lavrenov, Suchan – Jirků, Štědrý, Buček. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Vašíček, Muška, Franc, Matějíček, Voňka, Petira, M. Tondr – M. Procházka, Bláha, Dušek – Valášek, Havlas, Luštinec – Půhoný, Moučka, Jan Dvořák – Hašlar, J. Ježek, L. Vácha.

Jablonec nad Nisou – Nová Paka 2:3sn

Velmi povzbudivý výsledek si z horkého jabloneckého ledu přivezli hokejisté Nové Paky. Ty poslal do vedení už po 52 vteřinách hry Malík, domácí ale s odpovědí přispěchali za necelé dvě minuty.

Zatímco start do zápasu byl oboustranně divoký, na další branky se čekalo až do poloviny závěrečné třetiny. Nejprve poslal Severočechy do vedení Brokeš, v čase 55:14 pak svou druhou brankou v utkání srovnal na 2:2 Malík.

Nerozhodné skóre se nezměnilo ani v prodloužení a novopacký gólman Vacek zůstal nepřekonán i v samostatných nájezdech. Zatímco sám soupeři skórovat nedovolil, na hostující straně byli střelci stoprocentní. Trefili se postupně Dvořák, Malík a Foerster.

Fakta – branky a asistence: 3. Hric (Folda), 50. Brokeš (Plíhal, Pavlů) – 1. Malík (Hnik, Dvořák), 56. Malík (Dvořák, Suvorov), rozhodující nájezd Dvořák. Rozhodčí: Valda – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 195. Třetiny: 1:1, 0:0, 1:1 – 0:0.

BK Nová Paka: Vacek (Malyšev) – Hroudný, Komarov, Serov, Leder, Šípek, Filip, Suvorov – Jaroslav Dvořák, Hnik, Malík – Krsek, Nezbeda, Paršakov – Netušil, Foerster, Kerekanič – Klíma, Dlask.

Další výsledky 16. kola: Letňany – Mostečtí Lvi 2:3. Utkání Děčín – Bílina bylo odloženo.

Program 17. kola – sobota 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Děčín, Nová Paka – Letňany. 17.30: Mostečtí Lvi – Jablonec nad Nisou, Bílina – Hronov.