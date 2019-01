Hradec Králové - Fanoušci hokejistů Vrchlabí se dočkali. Už tuto středu dres jejich oblíbeného klubu obléknou TOP hráči extraligové historie. Jaroslavové Bednář s Hlinkou nastoupí do domácího zápasu proti Kolínu (18.00).

Jaroslav Bednář na střídačce. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Od tohoto utkání by měli víceméně absolvovat náš kompletní program včetně obou zbývajících derby a celého play off. U Jardy Hlinky je možné, že pokud se do 31. ledna dohodne s některým z extraligových klubů, tak u nás skončí,“ prozrazuje k posilám Jiří Jakubec, sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí.

„Na působení obou hráčů v našem týmu se těšíme a doufáme, že budou velikým přínosem po všech stránkách. Oba si uvědomují s jakým cílem sem jdou, zkušeností mají oba na rozdávání,“ dodal.