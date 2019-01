Hradec Králové /FOTO/ - Hokejová extraliga: O třetím východočeském derby sezony se bude zase mluvit! Dramatické chvíle na konci druhé přestávky vystřídala euforie Mountfieldu v samém závěru základní hrací doby.

Ani ne 24 hodin měli Hradečtí na to, aby hodili za hlavu páteční nezdar v bláznivém utkání na ledě Mladé Boleslavi (prohra 5:8). Podobně na tom byli i hosté z Pardubic (2:3 po prodl. s Karlovými Vary). Šance na reparát přišla hned další den v třaskavé vzájemné bitvě regionálních rivalů.

Mountfield se snažil do zápasu vstoupit aktivně, ale nakonec poprvé udeřilo na opačné straně. Stává se často, že skóre derby otevírají Pardubice. Nastalo to i tentokrát – Mikušovu nabídku od modré čáry tečoval do sítě Dušek - 0:1. Domácí celek mohl srovnat za tři minuty v přesilovce, ale zakončení Pauloviče cinklo o tyč.

Hradec si ve snaze vyrovnat vytvářel další šance. Smoleňákovu pobídku zpoza brány nevyužil Rákos, o chvíli později Klouček uhájil svatyni Dynama proti rychlému výpadu Lessia. Domácí se dočkali až v polovině zápasu, kdy Kukumberg oslovil v ideální pozici Bezúcha – 1:1.

Ještě než začala třetí část, zavládla vyhrocená nálada v hledišti i na ledě. Příznivci domácích napadli dokonce trenéra soupeře Ladislava Lubinu…!

Zápas dostal náboj, ale stav zůstával dlouho stejný. Přitom v polovině třetiny došlo k jedinečné možnosti změnit skóre z trestného střílení. Na obou stranách! Nejprve Mikuš podrazil prchajícího Chalupu, ale Paulovič neproměnil. O 131 vteřin později podobná situace na druhé straně: Zámorský hákoval Poulíčka, ale ani Marosz na Maxwella nevyzrál.

Když Hradec přečkal čtyřminutové oslabení, už se schylovalo k prodloužení. Jenže to odmítl obránce Mountfieldu Filip Pavlík, jehož dělovka přesně minutu před koncem rozjásala napěchované tribuny. Na tenhle direkt už Dynamo nestihlo zareagovat.

Hradec Králové - Pardubice 2:1

Fakta - branky a asistence: 31. Bezúch (Kukumberg, Vincour), 59. F. Pavlík (Cibulskis, Smoleňák) - 6. Dušek (Mikuš). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva – Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 6:4, navíc Rákos (Hradec) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 6890 (vyprodáno). Třetiny: 0:1, 1:0, 1:0.

Mountfield HK: Maxwell – Zámorský, Linhart, Graňák Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Rákos, Lessio – Vincour, Cingel, M. Chalupa – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenér: T. Martinec.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Budík, Děrvuk – L. Horký, Mandát, Perret – Koffer, Marosz, Rolinek – Hovorka, Ihnačák, Machala – Machač, Dušek, Poulíček. Trenér: Lubina.