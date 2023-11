Pouze pět utkání v původním termínu bylo odehráno v rámci středečního 15. kola Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje. Ve třech vyhrály domácí celky, jednou slavili tříbodový zisk hosté a v posledním případě si soupeři body dělili.

Ve středu večer 15. kolem pokračovala Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje. Ve dvou případech se potkali soupeři z dolní poloviny tabulky. | Foto: Radek Krejsa

Doslova majstrštyk se povedl hokejistům Nového Města nad Metují, kteří v souboji s Trutnovem prohrávali od 33. minuty 0:1, zanedlouho ale během 63 vteřin stihli soupeři nasázet tři branky a překlopili vývoj zápasu na svou stranu. V roli režisérů se na vítězství favorita podílelo duo Štěpán Matějček – Jan Řezníček. Oba borci si připsali po čtyřech kanadských bodech a s náskokem nyní vedou bodování celé soutěže. Do čela tabulky poskočil také Spartak, který navíc už v neděli čeká velký šlágr na ledě druhého Hlinska.

Bodově srovnaní s prvními dvěma celky tabulky mohli být momentálně i hokejisté České Třebové. Jejich duel s Třebechovicemi pod Orebem byl ale odložen a stejný osud měly i další dva zápasy.

Vítězná sestava Nového Města nad MetujíZdroj: TJ Spartak Nové Město n. M.Podobně jako v Novém Městě nad Metují, proběhl obrat ve skóre také v Poličce. Místní Spartak po dvou třetinách vedl nad Litomyšlí 2:0 a tento stav trval až do 49. minuty. Pak ale hosté během 86 sekund vyrovnali a dílo zkázy pro domácí dokonal ve čtvrté minutě prodloužení Voříšek (2:3).

Hostující tým vyhrál také v krajském derby na ledě Dvora Králové nad Labem. Zde si ale Náchod počínal naprosto suverénně a možná až trochu překvapivě vedl na konci druhé třetiny 5:0, na startu třetí dokonce 7:1. Hattrickem se blýskl Ludvík Lejdar, hostitelé před nejvyšší návštěvou kola (206 diváků) debakl zmírnili až dvěma zásahy v závěrečných minutách.

V Lanškrouně se hrál duel důležitý s ohledem na postupové ambice do play off. Na sčítání bodů je ještě brzy, ale jestli domácí chtěli myslet na udržení kontaktu s nejlepší osmičkou, potřebovali s Moravskou Třebovou bodovat. To se jim i povedlo a hostům nebylo nic platné, že při konečném výsledku 4:2 vstřelili jak první, tak poslední gól zápasu.

V souboji dvou mužstev z dolní poloviny tabulky si hokejisté Jaroměře hladce poradili se soupeřem z Chocně. Gólman Vojtěch Kubeček si poradil se všemi střelami hostů a vítězství svého týmu vyšperkoval vychytanou nulou.

Čtrnácté dějství z velké části pro hosty. Doma vyhrály jen Hlinsko a Polička

Krajská hokejová liga – 15. kolo

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Trutnov 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). Branky a nahrávky: 37. Š. Matějček (J. Řezníček), 37. A. Novotný (J. Černý), 38. J. Řezníček (Mert, Š. Matějček), 47. Š. Matějček (J. Řezníček), 54. Mert (J. Řezníček, Š. Matějček) – 33. Šimoníček (Vondráček). Rozhodčí: P. Nedvěd – Boček, M. Horák, Vyloučení: 3:6, navíc J. Černý – Mostecký oba 5 minut + OK. Využití: 1:0. Diváci: 150.

TJ Orli Lanškroun – HC Slovan Moravská Třebová 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). Branky a nahrávky: 15. Kužílek (Markl, Pejcha), 22. Šembera (Pirkl), 28. Drlík, 30. Markl – 11. Augustin (Schejbal), 60. Schejbal (Cach, Augustin). Rozhodčí: D. Kolář – J. Kopecký, Kukla. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 150.

HC Spartak Polička – HC Litomyšl 2:3 pp (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1). Branky a nahrávky: 25. Kunstmüller (Střecha, Nunvář), 30. Střecha (Martinů, Kunstmüller) – 49. J. Voříšek (Bažant, O. Bláha), 50. Edl (Stoklasa, Švec), 64. J. Voříšek. Rozhodčí: J. Čížek – P. Kolář, Dalecký. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 142.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Náchod 3:7 (0:1, 1:4, 2:2). Branky a nahrávky: 39. T. Hynek (T. Veselý), 47. T. Veselý (T. Hynek, Háze), 52. Lelka (Vognar) – 12. Bíman (Štěpán), 21. Matouš (Lejdar), 24. Zeman (Vondřejc, Bíman), 27. Lejdar, 33. Pelda (P. Škoda, Matouš), 42. Lejdar (P. Škoda), 45. Lejdar (Matouš, P. Škoda). Rozhodčí: L. Machač – Pluháček, J. Řezníček. Vyloučení: 5:4, navíc Dudadík (DK) 10 minut OT + OK. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 206.

HC Jaroměř – HC Spartak Choceň 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 15. T. Kocián (Bujňák), 18. Kašpar (Bujňák), 37. Urlich (D. Sýkora), 51. J. Tomášek (Bujňák). Rozhodčí: J. Petr – P. Karlík, Rezek. Vyloučení: 4:6, navíc Souček – M. Novák oba 5 minut + OK. Využití: 1:0. Diváci: 153.

Utkání Nová Paka - Opočno, Česká Třebová - Třebechovice pod Orebem a Chrudim - Nový Bydžov byla odložena. Volný los mělo Hlinsko.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje

Program 16. kola – neděle 26. listopadu, 17.00: Náchod – Česká Třebová, Moravská Třebová – Nová Paka, Opočno – Chrudim, Dvůr Králové nad Labem – Litomyšl, Polička – Nový Bydžov, Trutnov – Choceň, Lanškroun – Jaroměř. 17.30: Hlinsko – Nové Město nad Metují. Volný los mají Třebechovice pod Orebem.