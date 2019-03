Pozvání na zápas tentokrát obstaral jeden z nejzkušenějších hráčů podkrkonošského celku. Pětatřicetiletý obránce Martin Vágner se už na západě Čech asistencí podílel na jediné trefě svého týmu a v úterý jistě bude znovu oporou mužstva.

Martine, ze Sokolova vezete porážku 1:4. Odpovídal výsledek dění na ledě?

Myslím si, že ne. Nebyli jsme horším týmem. Bohužel jsme ale nedali góly. Poslední dva úspěchy domácích už byly ke konci zápasu. První duel nám ukázal, že horším týmem nejsme. V klidu s nimi můžeme hrát a porazit je.

Vy jste do utkání výborně vstoupili. Místo odměny za aktivitu ale přišel rychlý inkasovaný gól. Neotřásl vámi trochu?

Ten zápas se nějak vyvíjí, a kdyby týmy po prvním gólu skládaly zbraně, pak by to bylo špatné. Jak jsem ale říkal, byla škoda, že jsme po našem vyrovnání nepřidali více branek a utkání sami nekontrolovali. Na 2:1 naopak odskočil soupeř a bylo znát, že je na koni.

Právě stav 2:1 pro domácí trval převážnou část zápasu. Jak daleko jste byli od potřebného vyrovnání?

Byla tam kupa šancí, Tomáš Jirků trefil i tyčku. Právě chvíli po ní došlo k nájezdu a následnému trestnému střílení. Za gólem jsme se pořád tlačili, ale chybělo nám bohužel trochu víc štěstí a klidu v koncovce.

Nakonec přišel rozhodující moment čtyři minuty před koncem, kdy jel domácí Hruška trestné střílení. Jak byste situaci popsal?

Přiznám se, že jsem to úplně dobře neviděl. David Hruška se tam nějak prodíral do zakončení, přišel tam trochu háček a rozhodčí to posoudil, jak posoudil. Trochu se štěstím pak domácí nájezd proměnili.

Nyní vás čeká domácí zápas. V něm vám situace velí vyhrát. Jak těžký očekáváte duel?

My jsme věděli, že tahle série nebude jednoduchá. Sokolov má, stejně jako my, velmi kvalitní kádr. Teď ale doufám, že nám domácí prostředí pomůže. Že nás diváci poženou a teď se zápas přikloní na naši stranu.

Už před sérií váš spoluhráč Jan Berger naznačil, že budou rozhodovat přesilové hry. První duel to jen potvrdil, že?

Určitě. Ony přesilovky v dnešním hokeji rozhodují jak v play off, tak i v základní části. V každém utkání je to výhoda, která by se měla proměnit. My měli v neděli i dvojnásobnou přesilovku, bohužel se nám z ní ale skórovat nepodařilo. Trochu se na to ještě zaměříme a snad to dobře dopadne.

Do Sokolova na zimák dorazilo přes 1500 diváků. Jak se vám kulisa líbila a co v tomto ohledu čekáte od úterního utkání?

Atmosféra tam byla pěkná. Diváci domácí tým hnali a já věřím, že i nás přijde podpořit plný barák. Bylo by fajn, kdyby fanoušci vytvořili takovou kulisu, ve které se soupeř nebude cítit dobře.

Vy jste rodákem z nedaleké Jaroměře, v bohaté kariéře jste si potěžkal mistrovský pohár v Třinci a nyní zažíváte svou první sezonu ve Vrchlabí. Jak se vám tu líbí?

Jsem zde nadšený. To prostředí a lidé, kteří tu hokej dělají a snaží se klub vrátit tam, kam před lety patřil, vše je skvělé. Moc se mi ve Vrchlabí líbí. Teď tomu už chybí jen ten týmový úspěch, aby letošní sezona byla maximálně vydařená.