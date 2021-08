Zatím nejdivočejší zápas předsezonní přípravy odehráli v úterý v podvečer hokejisté vrchlabského Stadionu. V odvetném klání dvou účastníků Chance ligy oplatili porážku soupeři z Benátek nad Jizerou, na jejichž ledě po nerozhodném výsledku 5:5 ovládli samostatné nájezdy. Úspěšnými exekutory při nich byli útočníci Urban s Heřmanem.

HC Benátky n. J. - HC Stadion Vrchlabí 5:6sn

Hosté v utkání nemohli využít trio Jakub Soukup, Karel Nedbal, Michal Pochobradský. Všichni tito hráči byli uvolnění do pardubického Dynama pro přípravný mezinárodní turnaj, který Východočeši odehrají ve Švýcarsku. Zpět v podkrkonošském týmu by se všichni měli objevit v příštím týdnu.

Soukupovo místo mezi třemi tyčemi v Benátkách zaujal Oliver Štěpánek, jenž už po jednačtyřiceti odehraných vteřinách mohl se spoluhráči slavit gól z hole pohotového Mrni – 0:1.

V brankovišti domácího mužstva se představil rodák ze Dvora Králové nad Labem Jaroslav Pavelka a podruhé puk z branky lovil ve 14. minutě, kdy přesilovou hru využil Machač.

Jako už tradičně při zápasech Stadionu, měl i duel ve středních Čechách nespočet vyloučených na obou stranách. Na startu prostřední části domácí přežili dvojnásobné oslabení, aby záhy sami udeřili povedenou ranou Klapky. O necelou minutu později ale vrátil dvougólové vedení na stranu horalů Paleček a v polovině zápasu už po střele Kloze vedli hosté o tři branky (1:4).

Ještě veseleji mohlo být ve vrchlabském táboře ve 34. minutě, Machač si ale při trestném střílení na Pavelku nepřišel. A jako by se tím odstartoval velký obrat. O minutu později vrátila domácí do hry trefa Dlouhého a v nástupu do třetí části dokonce Klapka s Bukačem skóre vyrovnali.

Když se pak ve 49. minutě prosadil i Jiruš, vedly Benátky 5:4 a směřovaly za vítězstvím. Hosté to ve finiši zkusili bez brankáře a v čase 59:07 přece jen dokázal ranou od modré alespoň srovnat Linhart.

Prodloužení se před stovkou diváků nehrálo a v samostatných nájezdech byli o gól přesnější hosté.

Fakta – branky a asistence: 23. Klapka, 35. Dlouhý (Dušek, Klapka), 41. Klapka (Bukač, Dlouhý), 43. Bukač (Čermák, Vomáčka), 49. Jiruš (Pabiška, Jansa) – 1. Mrňa (Machač, Linhart), 14. Machač (Mrňa, Urban), 24. Paleček (Kloz), 29. Kloz, 60. Linhart (Matýs, Urban), rozh. náj. Heřman. Rozhodčí: Bernat, Zavřel – Axman, Kettner. Vyloučení: 6:5, navíc Bukač – Linhart oba 5 minut osobní trest. Využití: 0:1. Diváci: 105. Třetiny: 0:2, 2:2, 3:1.

HC Benátky nad Jizerou: Pavelka (Král) – Bukač, Žůrek, Hampl, Aubrecht, Kunst, Patzelt – Klapka, Dušek, Dlouhý – Pabiška, Čederle, Jiruš – Čermák, Jansa, Wiencek – Křepelka, Hájek, Vomáčka. HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek (Nečas) – Linhart, Oliva, Kajínek, J. Kynčl, Voženílek, T. Kynčl, Jelínek – Machač, Urban, Mrňa – Moník, Matýs, Chalupa – Zeman, Chrtek, Heřman – Paleček, Herčík, Kloz.

Ohlasy trenérů

Valdemar Jiruš (HC Benátky nad Jizerou): Dnešní první třetinu jsme vůbec nebyli v utkání a jen jsme se klouzali. Ve druhé třetině jsme zlepšili pohyb a vyrovnali hru. Vlastní hloupostí jsme ale Vrchlabí darovali branky. Až v poslední třetině jsme to byli my a dostali jsme se zaslouženě do vedení. Soupeř poté využil power-play, kde rozhodlo neuhrané vhazování.

Martin Koudelka (HC Stadion Vrchlabí): Byl to zdravě agresivní zápas. Víme, jak Benátky hrají. Mají mladé kluky, je to takový lítavý tým. Ze začátku jsme si s tím poradili velice dobře. Přišlo mi, že jsme měli zápas pod kontrolou. Benátečtí kluci ale pak začali hrát jednoduše a my si s tím neporadili. Domácí dávali jednoduché, ale hezké branky. Dominantním hráčem byl Klapka. Minule nám dal dva góly, dnes také. Jak jsem řekl, byl to rychlý zápas, kterému nic nechybělo.

Jízdní řád zápasové přípravy HCV



Úterý 3. srpna: Vrchlabí – Benátky n. J. 1:3

Čtvrtek 5. srpna: Vrchlabí – Ústí n. L. 6:1

Úterý 10. srpna: Vrchlabí – Kolín 4:3

Čtvrtek 12. srpna: Vrchlabí – Slavia Praha 3:2

Úterý 17. srpna: Ústí n. L. - Vrchlabí 2:4

Čtvrtek 19. srpna: Slavia Praha – Vrchlabí 4:2

Úterý 24. srpna: Benátky n. J. - Vrchlabí 5:6sn

Čtvrtek 26. srpna: Kolín – Vrchlabí (17.30)

Pondělí 30. srpna: Hronov – Vrchlabí (17.00)

Pátek 3. října: Vrchlabí - Pardubice (18.00)

Sobota 4. září: Dvůr Králové n. L. - Vrchlabí (17.00)