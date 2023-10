Startuje druhá čtvrtina hokejové extraligy. Hradecký Mountfield ji začne na domácím ledě atraktivním duelem s brněnskou Kometu, kterou v ČPP aréně přivítá zítra od 18 hodin.

Hradec v posledním kole porazil na domácím ledě Vítkovice 2:0, povede se mu na výhru navázat i proti Brnu? | Foto: Lubomír Douděra

Svěřenci trenéra Tomáše Martince půjdou do zápasu po nedělní výhře 2:0 nad Vítkovicemi, která byla na domácím ledě teprve druhá. „Konečně se nám to podařilo, naposledy jsme tady prohráli s Vary, takže jsme to chtěli odčinit. Je důležité, abychom doma začali bodovat. Zatím to pro nás bylo lepší venku. Musíme z toho udělat pevnost, sbírat tady tři body a posunout se v tabulce výš,“ řekl hradecký útočník Patrik Miškář.

Východočeši by rádi napodobili první vzájemný zápas v letošním extraligovém ročníku, který v Brně vyhráli 4:0. „Určitě na to chceme navázat, musíme hrát tak, jako jsme hráli v Brně nebo s Vítkovicemi,“ má jasno Miškář.

Zopakovat neděli

Kometě se začátek sezony nepovedl podle představ a po třech kolech na jeho lavičce skončil Patrik Martinec, bratr hlavního kouče Mountfieldu. Jeho místo zabral Jaroslav Modrý a ambicióznímu celku se začalo dařit. „Zvedli se, mají tam spoustu nadprůměrných hráčů. My si na to musíme dát pozor, předvést výkon jako v neděli, akorát dát více branek,“ pokračuje Miškář.

Speciální mač to bude pro brněnského forvarda Lukáše Cingela, který posledních šest let strávil na východě Čech. „Nějaké popichování bude, ale každý se bude soustředit na svůj výkon,“ uzavírá Miškář.