„Řekl bych, že jsme od začátku byli aktivnějším a lepším týmem. Dostávali jsme se do šancí. Ty jsme nejdřív neproměňovali, ale byli jsme trpěliví, šli jsme si proto a ve třetí třetině nám to tam napadlo,“ vrátil se k poslednímu zápasu v Lize mistrů asistent trenéra Hradce Tomáš Hamra.

Hradecký expres! Lvi po parádním obratu vezou z Berlína postup, soupeře uvařili

Výjezd do Berlína si navíc celý tým užil společně s fanoušky, se kterými cestoval vlakem. „Užili jsme si to, vše bylo umocněno výhrou, o to byly větší emoce. Hezká a zajímavá akce,“ popsal trip sezony Hamara. Východočeši díky jistému postupu mohou během středečního mače vyzkoušet více hráčů, kteří v extralize nedostávají tolik prostoru.

„Půjdeme do zápasu s lehčí hlavou, ale rozhodně budeme chtít vyhrát před vlastními fanoušky. Chceme dát prostor i hráčům z Kolína, aby se ukázali. Můžou hrát bez nervů a ne pod takovým tlakem, když už jsme postoupili,“ řekl Hamara. A jak se mu líbí konfrontace se zahraničními týmy? „Zažil jsem to už loni, velice jsem to kvitoval. Pro hráče je to kvůli cestování náročné, ale zase se mohou poměřit s nejlepšími evropskými týmy,“ doplnil.