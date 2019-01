Jihlava, Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové v úterý prohráli na Vysočině páté čtvrtfinále play off I. hokejové ligy 3:5 a ve čtvrtek budou doma odvracet "mečbol" soupeře.

Play off I. hokejové ligy - 3. čtvrtfinále: HC VCES Hradec Králové - HC Dukla Jihlava. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Těžko ze sebe páčil slova. Velké zklamání z prohrané bitvy mu dusilo hrdlo. Přesto z něho bylo cítit odhodlání čtvrtfinálovou sérii vrátit zpět do Jihlavy k sedmému rozhodujícímu zápasu.

„Dukla není žádný „zlatý“ tým, aby se nám to nepovedlo. Doma je prostě dáme a v sobotu se sem vrátíme,“ prohlásil hradecký forvard Zdeněk Kubica, autor jednoho gólu v neúspěšné páté bitvě čtvrtfinále. Východočeši prohráli 3:5 a stav série je 2:3.

Zase jste v Jihlavě sehráli vyrovnaný zápas, ale opět to nevyšlo. Bolí to hodně?

Moc to bolí, ale dost si za to můžeme sami. Děláme spoustu zbytečných faulů, například ten můj na konci zápasu. Stále nejsme schopni se toho vyvarovat. Oslabení nám berou spoustu sil. Navíc dostáváme hloupé góly.

Chybí vám pak síly?

Je to znát. Půlka lidí neustále chodí na led, druhá půlka sedí na střídačce a tuhne. Nedisciplinovanost nás sráží. Především v utkáních na jihlavském ledě.

Proč?

Nechci si stěžovat na rozhodčí. Prostě fauly viděli, tak je pískli. Nemůžeme do soubojů chodit opatrně. To v play off nejde, protože by toho každý tým využil.

Věřil jste po vaší brance na 3:3, že zápas dostanete do prodloužení?

Věřil jsem, že vyhrajeme po šedesáti minutách. Byli jsme rozjetí, měli tlak i šance, ale už tam nic nespadlo. Naopak jsme čtyři minuty před koncem nešťastně inkasovali a to nás stálo výhru.

Bude zase složité zvednout hlavy a připravit se na šestý domácí zápas?

Lehké to nebude. Teď po zápase mě hrozně mrzí, že jsme tady nedokázali vyhrát. Mám toho plnou hlavu. Ale co nám zbývá, přece to teď nevzdáme. Kdybychom si nevěřili, nemá cenu, abychom chodili na led. Jihlava není žádný „zlatý“ tým, aby se nám to nepovedlo. Doma je prostě dáme a v sobotu se sem vrátíme.

Velkou roli hrál znovu čtyřicetiletý Martin Filip. Opět vám svými kouzly častokrát zavařil a duel rozhodl. Přijde mi, že na něj těžko hledáte protihru.

Já nevím. Ani jsem si nevšiml, že by dal branku.

Hned tu první a další dvě skvělými přihrávkami připravil.

Hmmm. Jemu můžete hrát jedině do těla a hokej mu tak znepříjemnit. Stejně tak na Hodka s Čachotským. Tihle hráči to nemají rádi.

Ve čtvrtek do nich půjdete mnohem tvrději?

Přesně tak. A hlavně se potřebujeme vyvarovat hloupých faulů. Jinak nemůžeme přes Jihlavu přejít.