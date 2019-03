Do třetice 1:0? Horalé zahajují v Sokolově

Východní Čechy, Vrchlabí - V úvodním kole druholigového play off vyřadili Děčín 3:0 na zápasy, chvíli na to si poradili také s Kolínem (3:1). Nyní hokejisty vrchlabského Stadionu čeká třetí překážka v cestě za postupem do Chance ligy. Svěřenci trenéra Baďoučka vyzvou bodově nejsilnější tým základní části Sokolov.

Vymalováno. Vrchlabí přehrálo Kolín a nyní jej čeká Sokolov. | Foto: Anton Martinec

Proti Západočechům odehráli horalé v této sezoně již dvě utkání. Jak doma, tak na ledě soupeře dokázali zvítězit fotbalovým skóre 1:0. Stejný výsledek by jistě mužstvo z brány Krkonoš bralo i tentokrát, ale stěží jej očekávat. Oba soupeři mají ve svém středu řadu zkušených hráčů ostřílených extraligou. Určit před prvním zápasem favorita, je velmi složité. Ostře sledovaná bitva hraná na tři vítězná utkání bude zahájena v neděli v Sokolově (17.30). V úterý od 18 hodin se oba soupeři potkají znovu ve Vrchlabí a na západ Čech se série vrátí ve čtvrtek. Na vítěze čeká místenka v baráži o druhou nejvyšší soutěž. Postup do semifinále zpečetil hattrick Bergera Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Otradovský