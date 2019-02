„Bavili jsme se o tom, že to v poslední době nebylo ono,“ přiznal před startem venkovní šňůry útočník druhé formace Lukáš Cingel.

Mountfield začne výlet po republice dnes v Olomouci (od 18 hodin), v pátek hraje v Třinci, v neděli v Karlových Varech a v úterý v Brně.

„Olomouc se snaží stejně jako my hrát aktivní hokej. My ale chceme uspět a udržet co nejlepší pozici pro play off,“ vzkázal Hanákům Cingel. Hradec je nyní v tabulce čtvrtý, Olomouc osmá.

„Chceme se trochu restartovat, možná i proto jsme si dali oraz,“ řekl Cingel.

Ano, Mountfield odjel během pauzy do Krkonoš, brusle a hokejky nechali hráči doma. V Mladých Bucích byly hlavní náplní běžky. „Trošku jsme se na tom natrápili,“ usmál se Cingel. „Ale vypnuli jsme od hokeje, kterého bylo dost, a dobili jsme baterky.“