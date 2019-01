Pardubice, Hradec Králové - Sobotní incident na východočeském hokejovém derby doznívá nejen v prohlášeních obou klubů. Napadení pardubického trenéra Ladislava Lubiny podle všeho nebylo jediným problémem s diváky. Po skončení utkání čelil ataku při odchodu z jednoho ze skyboxů i generální manažer Dynama Dušan Salfický.

Ladislav Lubina | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

A napadení kouče Lubiny? Večer po utkání vydal Mountfield HK prohlášení, v němž se omluvil Lubinovi za způsobené problémy.

„HC Dynamo Pardubice přijímá stanovisko Mountfieldu HK, v němž se distancuje od chování dvou návštěvníků východočeského derby a incidentu před začátkem třetí třetiny,“ reagoval pardubický klub.

Na všem se ale obě strany neshodnou. „V této souvislosti vůbec nerozumíme vyjádření generálního manažera Mountfieldu HK Aleše Kmoníčka pro server www.iSport.cz, v němž část viny svaluje také na trenéra Ladislava Lubinu. Pořádající klub je povinný zajistit bezpečný průchod trenérů na střídačku. Za takový však rozhodně nepovažujeme, aby trenéři a členové realizačního týmu byli nuceni chodit po upravené ledové ploše,“ tvrdí Dynamo.

Kmoníček ve zmiňovaném rozhovoru mimo jiné k příchodu trenérů na střídačku uvedl: „Je potřeba říct, že problematický vstup je to jenom pro Láďu Lubinu a pořadatelé ještě chodí s Filipem Pešánem, jinak jsme nikdy problém neměli. Myslím, že by bylo dobré říct, že pořadatelé také nabízeli Láďovi možnost jít na střídačku přes led, což ale odmítl.“

Proti tomu se ovšem Lubina v prohlášení, které přinášíme, ohradil. „Není to pravda,“ řekl Lubina, jenž šel přes led na žádost pořadatele až po utkání.

„Proč dvanáct extraligových trenérů může jít na střídačku normálně a dva by měli jít přes led?“ ptá se taky pardubický klub a k situaci ze sobotního utkání ještě dodává: „Všechny extraligové kluby se spojily v kampani „Fandíme slušně“, což se v Hradci Králové evidentně nedaří. Mrzí nás, že tento incident a následné prohlášení tuto aktivitu poškozují. Kromě již zveřejněné omluvy přímo Ladislavu Lubinovi čekáme ze strany Mountfieldu HK stejný krok směrem k našemu klubu a celé soutěži za tento čin, který poškozuje její dobré jméno.“

Pořádající klub teď bude čekat, jaký postih za napadení trenéra při extraligovém utkání obdrží.

„Očekáváme, že Disciplinární komise extraligy povede transparentní řízení s pořádajícím klubem se snahou zabránit podobným excesům do budoucna, aby byla zajištěna bezpečnost aktérů extraligových utkání. HC Dynamo Pardubice je připravené se takového řízení aktivně zúčastnit,“ stojí v prohlášení Dynama.

Prohlášení trenéra Ladislava Lubiny

„Nepochopitelné selhání pořadatelské služby poznamenalo jinak sportovně velmi kvalitní východočeské hokejové derby.



S odstupem dvou dnů a bez emocí musím konstatovat, že jsem za svou hráčskou i trenérskou kariéru nezažil takové selhání pořadatele, jako tomu bylo v sobotním derby. V médiích jsem si přečetl rozhovor s generálním manažerem Mountfield HK Alešem Kmoníčkem, kde se píše, že mi byla nabídnuta možnost vstupu na střídačku přes ledovou plochu. Proti tomu se chci ostře ohradit, není to pravda. Pro příchod na střídačku nám jako trenérům byli přiděleni dva pořadatelé, kteří namísto aby již při slovním napadání zasáhli, nechali celou situaci dojít až k fyzickému napadení.



Nepřipravenost pořadatelské služby dokazuje i fakt, že u vstupu do každého skyboxu v ČPP aréně v Hradci Králové stojí ochranka, u skyboxu určenému zástupcům HC Dynamo Pardubice však nikdo nebyl. I proto došlo po zápase k verbálnímu i fyzickému napadení generálního manažera HC Dynamo Pardubice Dušana Salfického s rodinou.

Předpokládám, že celou situaci bude řešit nejen Disciplinární komise extraligy, ale i samotný Mountfield HK, protože to, co se dělo mimo ledovou plochu, nemá s profesionálním sportem ani výchovou mladých hokejistů nic společného.“