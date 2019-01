Hradec Králové /FOTO/ - Poprvé v historii se hokejisté Hradce Králové prodrali mezi čtyři nejlepší mužstva extraligy.

Desátá minuta, třetí přesilovka. Třetí úder. Hradec Králové se vrhl do pátého zápasu čtvrtfinále play off jako lev, kterého má ve znaku. A prakticky rozhodl. Utkání nakonec dovedl k výhře 7:4 a celou sérii uzavřel výsledkem 4:1 na zápasy.

Tým tak splnil sen fanoušků i ambice vedení. Semifinále bylo před sezonou vytyčeno jako cíl.

K postupu pomohla především skvělá úspěšnost v přesilovkách. V první třetině Mountfield proměnil tři, ve druhé jednu. Už ve 2. minutě skóroval zblízka Köhler, v šesté po perfektní Knotkově přihrávce Dej a v 10. Picard tečující Newtonovo nahození.

„Věděli jsme, že přesilovky budou rozhodovat. Naší lajně přesilovky doteď moc nešly, proto jsem rád, že jsme je proměnili," řekl Tomáš Knotek.

DÁLE ČTĚTE: O „votroky" mají zájem Kratonohy

Právě on přidal ve druhé části další branku v početní výhodě, před ním se ještě z brejku prosadil Picard.

Ale pozor! Ještě nebylo hotovo, Litvínov se zvedl, pustil se do boje o život. Dvakrát skóroval, pak Hradec ubránil oslabení tří proti čtyřem.

„Podcenili jsme pár puků, udělali několik zbytečných faulů a oni snížili," vysvětloval Bedřich Köhler. Začala válka, přibylo emocí, pískotu i nadávek na rozhodčí.

V závěrečné části však Hradec nepřipustil pochyby. Poprvé v play off se trefil kapitán Bednář, ve vlastním oslabení pak Dej.

Vyprodaný zimák se poté už jen bavil a slavil.

Hradec Králové – Litvínov 7:4 (3:0, 2:2, 2:2)

Fakta - branky a asistence: 2. Köhler (Knotek, Bednář), 6. Dej (Knotek, Bednář), 10. Picard (Newton, Jarůšek), 22. Picard (Jarůšek, Pláněk), 29. Knotek (Bednář, Gregorc), 43. Bednář (Köhler), 53. Dej - 30. Trávníček, 34. M. Hanzl (Černý, Gula), 46. Lukeš (Hübl), 58. Kubát (Válek). Rozhodčí: Hradil, Pražák - Bláha, Špůr. Vyloučení: 8:9, navíc Černý (Litvínov) 10 min. OT. Využití: 4:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 6890 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:1, postupuje Hradec.

Mountfield HK: Rybár – Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený, Čáp – Bednář, Kukumberg, Dej – Jarůšek, Džerinš, Picard – Köhler, Knotek, Šimánek – Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík.

HC Verva Litvínov: Janus (10. Petrásek) – Sörvik, Frolo, Pilař, F. Pavlík, Kubát, Sklenička, Gula – M. Hanzl, R. Hanzl, Černý – Hořava, K. Reichel, Trávníček – Jurčík, Válek, Doležal – Gerhát, Hübl, Lukeš.

Hlasy trenérů po 5. čtvrtfinále

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Když se na zápas zpětně podívám, tak se rozhodoval v první třetině. Nám tam vyšly přesilovky. Tři přesilovky, tři góly, lepší vstup do zápasu jsme si nemohli přát. Nakonec to byl trošku divoký zápas s množstvím gólů, což moc nepřipomíná zápasy v play off, ale Litvínov se nevzdal a byl do poslední chvíle nebezpečný. Víme, že má velkou sílu v útoku, a zase to ukázal, když i za tak nepříznivého stavu dokázal dát góly. Ale my jsme naštěstí dokázali reagovat a udržet si odstup z první třetiny až do poslední části. Jsme rádi, že jsme sérii ukončili už dnes."

Radim Rulík (Litvínov): "Nezvládli jsme začátek utkání. Připravovali jsme se na to, ale samozřejmě jsme nechtěli být vylučovaní, což se stalo. V přesilovkách soupeř skóroval a postupně odskočil až na 3:0. Z naší strany to byl velice nepovedený vstup. Až mi přišlo, že někteří hráči nevstoupili do zápasu dostatečně připravení. Hradec už pak ten zápas pohlídal a zaslouženě vyhrál. Myslím, že bylo rozhodnuto po první třetině. Už by se pak musel stát zázrak, abychom s tím něco dokázali udělat. Hradec byl v celé sérii lepší, musíme soupeři poblahopřát. My jsme tahali za kratší konec a zaslouženě jsme vypadli."