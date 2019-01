Hradec Králové - Hokejoví starší dorostenci Královských lvů mají stříbro! V rozhodujícím třetím duelu finálové série sice vedli v Třinci 1:0, avšak pak se třikrát prosadili Oceláři a mohou se tak radovat z titulu. Hradecký tým přesto nemusí smutnit, druhé místo je historicky nejlepším výsledkem.

Ilustrační fotografie. | Foto: Miloš Kittler

Extraliga staršího dorostu - finále play off

3. zápas: HC Oceláři Třinec – Královští lvi Hradec Králové 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 29. Doudera (Janiczek, Hrehorčák), 33. Stuchlík (Hrehorčák), 52. Sztwiertnia (Švaňa) – 9. Hnik (Zahradník). Rozhodčí: Hradil, Mikula – Tošenovjan, Vengřín. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 1406. Střely na branku: 41:26.

Hradec: Groh – Havránek, Lier, Fanderlik, Kynčl, Luštinec, Hronek, Hroudný, Veselý – Exner, Matouš, Zahradník, Hofman, Malík, Hnik, Matějček, Hidveghy, Chalupa, Pavlík, Moník, Hejna. Konečný stav série: 2:1.

Jiří Slabý, trenér Hradce: „Začátek jsme zvládali dobře, dostali jsme se do vedení a hráli, co chtěli. Ve druhé části jsme dostali dva góly po chybách, které neměly být. Naopak jsme nedali minimálně tři gólovky, což rozhodlo. Soupeře to dostalo na koně, my jsme pomalu přestávali jakoby věřit. Kluci bojovali do konce, ale síla už tolik nebyla. Tentokrát to vyšlo domácím a je třeba jim pogratulovat. S celou sezonou jsem pochopitelně spokojený. V dubnu jsme něco začali a makali jsme. S kluky se pracovalo velice dobře, byli ukáznění. V našich zápasech bylo srdíčko a hradecká bojovnost. Měli jsme utkání, v nichž jsme hráli o všechno. Začalo to před nadstavbou výhrou nad Jihlavou. Ve finálové skupině jsme měli silné soupeře a hráli s nimi kvalitní hokej, což bylo příjemné zjištění. V play off kluci ukázali morální sílu, dokázali otočit zápasy a bylo na nich vidět, že chtějí něco dokázat. Přeji si, aby co nejvíce z nich to někam dotáhlo. To je význam naší práce." (jv, pt)