Tři, šest, devět. Bodová sbírka z pátého dějství pro zástupce regionu v třetí nejvyšší soutěži nemohla být zdařilejší. Jelikož los hokejistům Dvora Králové nad Labem „nařídil“ volno, bylo ve hře pouze východočeské trio.

A středeční mise se povedla na výbornou. V očekávaném šlágru kola si vrchlabští hráči dojeli pro cenné vítězství na led Mostu, nováček z Nové Paky zase nezaváhal před vlastními fanoušky, když s čistým štítem vyřídil Bílinu.

Největší drama nabídl duel na ledě Trutnova. Svěřenci trenéra Váchy přivítali Řisuty a po první třetině prohrávali 0:2. Pak ale Draci předvedli famózní nástup do periody druhé. Hned v úvodní minutě snížil Starý a za dalších 94 sekund už domácí vedli. Trutnov vedení udržet nedokázal, když už se ale 415 diváků smiřovalo s prodloužením, napřáhl v čase 56:00 k vítězné ráně Jedlička, díky němuž všechny body zůstaly na břehu Úpy.

Mostečtí Lvi - Vrchlabí 2:4

Vrchlabští hokejisté sice na severočeském ledě získali tři body, výkonem ale nepřesvědčili. V polovině utkání vedli o tři branky, nakonec se ale o výhru strachovali. Potvrdil ji až ve třetí třetině čtvrtým gólem Kastner.

„Po tomto zápase jsem spokojený pouze se třemi body a výkonem gólmana Jakuba Soukupa, který jako jediný odvedl stoprocentní výkon. Zbytek týmu zůstal daleko za svými možnostmi. Scházel nám pohyb, nasazení a koncentrace,“ zlobil se kouč vítězů Václav Baďouček.

Fakta – branky a asistence: 30. Mála, 35. Řehoř (Urbánek) – 11. Kynčl (Moník), 25. Sýkora (Bednář, Urban), 30. Matějček (Hlaváč, Mrňa), 49. Kastner (Hlaváč, Mrňa). Rozhodčí: Vištejn – Göltsch, Sýkora. Vyloučení: 5:7, navíc Jirků (Vrchlabí) 10 minut OT. Bez využití. Diváci: 317. HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Jirků, Moník J., Havránek, Bendík, Vašíček, Voženílek, Kynčl, Vágner – Hlaváč, Chalupa, Urban – Mrňa, Jirásek, Dvořák – Bednář, Sýkora, Matějček – Kastner, Hozák, F. Moník.

Trutnov - Řisuty 4:3

Rezervy ve hře svého celku viděl také asistent trutnovského trenéra Ondřej Poul: „Nevyšel nám hlavně úvod, nemohli jsme se dostat do tempa. Jako by nám chybělo sebevědomí. O přestávce jsme si k tomu důrazně něco řekli a ve druhé třetině jsme mohli dát klidně sedm branek. Nakonec jsme rádi i za těsné vítězství. Ukázalo se, že v naší skupině není žádný snadný soupeř.“

Fakta – branky a asistence: 21. Starý (Kubinčák, Višňák), 22. Janoušek (Chytráček, Fedulov), 23. Višňák (Semorád), 57. Jedlička (Martinec) – 1. Holub (Fortelka, Potechin), 16. Formánek (Vyskočil, Keszi), 39. Formánek (Keszi, Vencovský). Rozhodčí: Jaroš – Gregar, Hradil. Vyloučení: 3:7, navíc Parshakov (Řisuty) 5 minut + trest ve hře. Využití: 3:2. Diváci: 415. Třetiny: 0:2, 3:1, 1:0. HC BAK Trutnov: Ašenbrenner – Suk, Višňák, Vácha, Pražák, Kynčl, Junek, Kozák – Kubinčák, Martinec, Semorád – Starý, Jedlička, Svoboda – Fedulov, Janoušek, Tatar – Krsek, Chytráček, M. Poul

Nová Paka - Bílina 3:0

Nováček proti Bílině předvedl trpělivý výkon a odměnou mu je potvrzení velmi dobrého vstupu do sezony. Gólman Mahdal výkon svůj i celého týmu vyšperkoval čistým kontem. „Diváci sledovali herně trochu neučesané první dvě třetiny. V té závěrečné už jsme ale hráli přesně to, co chceme. Výborný výkon předvedl opět náš brankář,“ řekl k utkání novopacký trenér Aleš Půlpán.

Fakta – branky a asistence: 3. Hnik (Hidveghy, Abraham), 43. Ukhin (Hric), 50. Ukhin (TS). Rozhodčí: Battěk – Kučera, Schopf. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 290. Třetiny: 1:0, 0:0, 2:0. BK Nová Paka: Mahdal – Abraham, Mlčoch, Steinocher, Muller, Malík, Bezděk, Suvorov – Ukhin, Hnik, Hašek – Hidveghy, Planý, A. Půlpán – Škvrně, Kloutvor, Nevyhoštěný – Hric, T. Půlpán, Smékal.

II. liga - skupina Sever - další výsledek 5. kola: Jablonec – Děčín 2:3 v prodl.

Tabulka:

1. Děčín 4 3 1 0 0 19:8 11

2. Vrchlabí 4 3 1 0 0 18:9 11

3. Nová Paka 5 2 1 0 2 13:16 8

4. Most 4 2 0 0 2 24:12 6

5. Trutnov 4 2 0 0 2 11:10 6

6. Jablonec 4 1 0 1 2 10:17 4

7. Řisuty 5 1 0 1 3 13:29 4

8. Dvůr Králové 3 1 0 0 2 12:11 3

9. Bílina 3 0 0 1 2 6:14 1