Ve středu 11. září by měl být zahájen nový ročník druhé hokejové ligy, tedy soutěže, ve které bude od letoška působit kvarteto mužstev z Královéhradeckého kraje. K podkrkonošské trojici Vrchlabí - Trutnov - Dvůr Králové nad Labem přibyl i nováček z Nové Paky.

Loňský model se líbil. Ale přijde změna

Účastnící loňského ročníkusi vesměs pochvalovali nový systém soutěže, ve které se 28 účastníků regionálně rozdělilo do čtyř skupin po sedmi. Spolu hráli čtyřkolově základní část, dvoukolově navíc „navštívili“ i soupeře z té zeměpisně nejbližší. A pak už následovaly boje v play off, které vrcholily baráží o postup do Chance ligy.

Podle pondělní zprávy ze sekretariátu Českého svazu ledního hokeje, by ale mělo být v nadcházející sezoně zase vše jinak. Přihlášek do soutěže na svaz dorazilo (jen) 27 a Výkonný výbor rozhodl, že by se druhá liga měla hrát ve třech skupinách po devíti týmech.

Krajské kvarteto spolu ve skupině

Neváhal ani s rozdělením týmů a to nyní vypadá následovně – skupina Západ: Mostečtí Lvi, HC Draci Bílina, HC Řisuty, HC Děčín, HC Vlci Jablonec, HC Stadion Vrchlabí, BK Nová Paka, HC BAK Trutnov, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem. Skupina Střed: HC David servis České Budějovice, HC Tábor, IHC Písek, SHC Klatovy, HC Příbram, China Golden Dragon, HC Kobra Praha, NED Hockey Nymburk, SC Kolín. Skupina Východ: BK Havlíčkův Brod, SKLH Žďár nad Sázavou, HC Moravské Budějovice 2005, SHK Hodonín, Draci Šumperk, HK Opava, HK Nový Jičín, HC Tatra Kopřivnice, HC Bobři Valašské Meziříčí.

Jak jsme psali dříve, od nové sezony bude ve třetí výkonnostní třídě působiti čínský klub China Golden Dragon. Ten by měl své domácí zápasy hrát na zimním stadionu v Berouně. Vstup exotického mužstva na tuzemská kluziště ještě musí dnes schválit výkonný výbor hokejového svazu.

Ten se ostatně bude zabývat i názory jednotlivých klubů na navržený systém. Hned v úterý se totiž oddíly ozvaly s řadou připomínek. Následně byly dotázány, zda s návrhem herního systému souhlasí. První „protest“ směřoval k celkovému počtu odehraných zápasů v dlouhodobé části.

Zde byly kluby takřka jednohlasně proti součtu dvaatřiceti utkání. Větší procento se přiklání k systému každý s každým ve skupině dohromady pětkrát. Jak vše dopadne, bude známo ve čtvrtek večer po zasedání Výkonného výboru ČSLH.