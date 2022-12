ČÍSLA PRO HRADEC

Samotní hráči důležitost derby vnímají, ale rivalita je cítit především mezi fanoušky. Ti každou výhru nad sokem řádně slaví, prohru naopak těžce kousají. Když se podíváme do minulosti, tak si mnohem více radosti užili příznivci hradeckého Mountfieldu. Oba celky spolu odehráli od roku 2013 37 extraligových duelů a hned ve 24 případech dokázali Lvi Perníkáře pokořit. Dynamo odcházelo jako vítěz pouze třináctkrát…

Mislav Rosandič, obránce Mountfieldu HK



O prohře na Spartě

Myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Snažíme se dostat z nepříznivé šňůry, kterou máme. Bohužel jsme to znovu nezlomili. Měli jsme tam svoje šance, ale neurvali jsme to. Mislav Rosandič.Zdroj: Stanislav Souček / Mountfield HK



O střeleckém trápení

Statisticky naše hra vypadá dobře. Góly bohužel nepadají. Musíme něco změnit. Být víc před brankou a tlačit se do zakončení.



O derby

Je to derby zápas. Máme o motivaci navíc vyhrát. Pro Hradečany je to velmi důležité a vlastně i pro celý region. Bude to pro nás hodně emotivní. Musíme na ně být tvrdí a dobře se připravit.



O soupeři

Všichni ví, že mají kvalitní kádr. Sebrali hráče z venku. Někdo se jim vrátil a dobře to poskládali. Jejich síla se ukazuje. My se však na soupeře nekoukáme, protože je to jenom o nás. Hra je dobrá, jen ty góly nám tam nepadají.



PLNÝ DŮM

Pokud se hraje derby, můžete se vsadit, že tribuny budou maximálně zaplněny. Při prvním derby letošní sezony bylo v Pardubicích vyprodáno. „Atmosféra byla neskutečná. Deset tisíc diváků fandilo skvěle,“ řekl útočník Mountfieldu Martin Štohanzl. Hradec však během letošní sezony bojuje o každého fanouška. V průměru na jeho zápasy chodí něco přes tři a půl tisíce diváků.

V posledním zápase proti Mladé Boleslavi jich však dorazilo pouhých 2715. Výsledková krize se na návštěvnosti rozhodně podepsala. Východočechům v této statistice patří v extralize až desáté místo. Derby může pomoci s oběma problémy. Případné vítězství by zvedlo hráčům sebevědomí, dobrý výkon by zase nalákal diváky zpátky do ochozů.

Hradec protrhl střelecký půst, jeden gól proti Spartě však na body nestačil

„Věřím, že bude vyprodáno. My ty lidi potřebujeme, tímto je na zápas chci pozvat. Zažíváme teď těžké chvíle a potřebujeme, aby nám pomohli, protože jsou naším šestým hráčem. Když fandí, dodává nám to velkou energii, mohou nám pomoci překlopit zápasy v náš prospěch. Musíme začít u detailů a vyhrát pro ně. I kdyby 1:0, prostě musíme vyhrát,” řekl po prohře na Spartě slovenský útočník Oliver Okuliar.

DERBY MÁ FAVORITA

Hradec sice dominuje ve vzájemných statistikách, jenže to je minulost. Pardubice válí v letošním extraligovém ročníku, zatímco Mountfield se trápí, pronásledují ho častá zranění hráčů. Svěřencům trenéra Tomáše Martince se navíc nedaří střílet branky.

Dynamo spřádá plány, jak založit další vítěznou sérii už v Hradci

První vzájemný mač v sezoně vyhrálo zcela jasně Dynamo. Vzhledem ke všem okolnostem je tak favorit jasný a jsou jim jednoznačně Pardubice. Už mnohokrát se však ukázalo, že v derby papírové předpoklady nemusí platit.

„Těším se, až jim to v Hradci oplatíme,“ pronesl po prohře v Pardubicích Štohanzl. Teď by si všichni na soutoku Labe a Orlice přáli, aby byla jeho slova vyslyšena. Hokejový Hradec to rozhodně potřebuje.