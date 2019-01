Hradec Králové - Před startem letní přípravy doznává kádr kokejistů HC VCES Hradec Králové prvních změn. V příští sezoně již nebudou oblékat hradecký dres útočník Petr Haluza, který přestoupil do Brna, ani brankář TOMÁŠ DUŠEK, který dal přednost zajímavé nabídce a ukončil kariéru.

Tomáš Dušek | Foto: DENÍK/David Taneček

„Odvedl v Hradci výbornou práci, za kterou mu patří veliké poděkování. Jako jeden z mála byl v Hradci prakticky od založení akciové společnosti a ušel veliký kus cesty,“ uvedl pro klubový web generální manažer Roman Višňák.

Co vás přivedlo k ukončení hráčské kariéry?

Vnitřní pocit a vědomí, že hokej není budoucnost.

Údajně jste vyhrál výběrové řízení na zajímavou pozici. Můžete přiblížit, o co se jedná a co všechno to pro vás bude obnášet?

Je to pravda. Zastávám pozici ředitele sportovně relaxačního centra, které nese název H-centrum. Jedná se o areál ve Starém Hradišti u Pardubic.

Pokoušeli se vás v klubu přemluvit k setrvání, nebo jste byl pevně rozhodnut, že skončíte?

Nepokoušeli. Byl jsem rozhodnutý delší dobu. Pan Višňák mi vyšel vstříc, a za to mu děkuji.

Hrál roli i fakt, že v posledních sezonách jste si v Hradci příliš nezachytal?

To je jedna z hlavních příčin. Hokej pro mne přestal být číslo jedna. Nedokázal jsem najít motivaci, abych pokračoval dále. Jsem přesvědčený o správnosti svého rozhodnutí.

Ani nabídky z jiných klubů, které by stály za uvážení, se neobjevily?

Žádné nabídky se neobjevily. Nejsem žádané zboží.

Co očekáváte od změny branže? Bude to nový impuls do života, nebo něco jiného?

Je to pro mne nová kapitola života. Jedna skončila a začíná nová. Doufám, že bude tak dlouhá a krásná jako ta předchozí.

Nebude vám hokej chvílemi chybět?

Je asi hloupost namlouvat si, že mi chybět nebude. Zatím mi nechybí. Mám spoustu koníčků, které mi hokej nahradí.

V dresu Hradce jste strávil podstatnou část kariéry. Jak na toto působiště budete vzpomínat?

Na Hradec Králové budu vzpomínat jak jen to jde nejlépe. Strávil jsem zde sedm nádherných sezon a mohl jsem nakouknout do profesionálního sportu. Byla to krásná léta, ale jsem realista a bylo na čase říci si dost.

Kdybyste se měl celkově ohlédnout za svojí hráčskou kariérou. Které okamžiky vám za ta léta určitě utkví v hlavě?

Je jich mnoho. Snad nechci raději vzpomínat, aby se mi nezačalo stýskat.

Předpokládám, že však hokej nejen v Hradci budete i nadále pozorně sledovat…

Tento sport mi koluje v krvi. V tuto chvíli se cítím být fanouškem Hradce Králové a určitě si najdu čas zavítat na stadion.

Pavel Illich