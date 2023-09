Hokejisté Litomyšle zahájili novou hokejovou sezonu vskutku impozantně. V utkání s Náchodem nebylo odehráno ještě ani šedesát vteřin a domácí po gólech Vomočila s Půlpánem vedli už 2:0. Vůbec nejrychlejší branka sezony ale padla v jiném duelu, na svědomí ji má českotřebovský Jan Semorád, jenž se proti Opočnu prosadil již v čase 0:25.

V úvodním kole Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje šel do hry také obhájce trofeje. Litomyšl na svém ledě přehrála soupeře z Náchoda výsledkem 4:2. | Foto: Petr Šilar

Největší kanonádu na úvod Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje předvedli v neděli hokejisté České Třebové. Kohouti proti Opočnu vyhráli první třetinu 6:0 a soupeře, který k utkání dorazil pouze se čtyřmi obránci a sedmi útočníky, rozstříleli patnácti trefami.

Druhý největší počet vstřelených branek dovedl novopacké Bruslaře k vítězství 8:2 nad Hlinskem. Domácího ledu využili v premiérách také hráči Nového Bydžova a Moravské Třebové. Za Stadion proti Třebechovicím pod Orebem pálilo sedm odlišných střelců (7:3), to Slovan děkoval za obrat proti Dvoru Králové nad Labem Augustinovi, jenž si v zápase připsal hattrick.

KOMENTÁŘ: Krajský hokej znovu slibuje skvělou podívanou a nevšední příběhy

Třemi góly se ostatně blýskl také českotřebovský Pavlovský. Výhru obhájce trofeje z Litomyšle nad Náchodem režíroval dvougólový Aleš Půlpán.

V arénách svých soupeřů dokázaly na úvod vyhrát pouze dva týmy. Trutnov bral vítězství 3:2 v Chrudimi, Polička zase zvládla přestřelku v hale Jaroměře.

Litomyšl – Náchod 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Fakta – branky a nahrávky: 1. Vomočil (Jakubec), 1. A. Půlpán, 11. A. Půlpán (Pilař), 21. Bláha (Bažant, Jakubec) – 37. Jirásek (Havrda, Kubeček), 49. Maršík (Škoda, Novák). Rozhodčí: Vrba – Gregar, Kopecký. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 192.

HC Litomyšl: M. Dostál (M. Horáček) – O. Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš, Škvor – Švec, Edl, Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, Barkóci, L. Pilař, J. Dostál, Háněl, Vomočil. HC Náchod: Kouba (21. J. Novotný) – Suk, Pánek, Štěpán, P. Škoda, Lelek, Pelda, D. Novák – Jirásek, Havrda, Červíček, Vondřejc, Maršík, Kubeček, Voděracký, Wajsar, Zeman.

V souboji Litomyšle s Náchodem se dvěma góly prosadil domácí útočník Aleš Půlpán.Zdroj: Petr Šilar

Nový Bydžov – Třebechovice p. O. 7:3 (2:1, 3:2, 2:0)

Fakta – branky a nahrávky: 15. Hlaváček (Procházka, Pilný), 16. Bezděk (Petr, Eis), 26. Procházka (Hlaváček, Matějíček), 31. Eis (Chára, Postolka), 40. Chára (Eis, Bezděk), 46. Matějíček (Procházka, Hlaváček), 59. Špinka (Chára, Eis) – 19. Drašnar (Wolf), 25. Drašnar (Wolf, Mlateček), 37. Netušil (Zahradník). Rozhodčí: L. Machač – M. Horák, O. Vodička. Vyloučení: 5:7, navíc Bezděk – J. Drašnar oba 5 minut + OK. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 120.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (Lequin) – Špinka, J. Matějíček, P. Malý, Bezděk, Heligr, J. Pilný – M. Postolka, J. Chára, M. Procházka, Eis, D. Jebavý, R. Pilný, Kloz, V. Petr, M. Hlaváček. SK Třebechovice pod Orebem: Saifr (Šimon) – V. Kostka, D. Souček, Dittrich, Samek, L. Kučera, Mlateček, M. Veselý – J. Drašnar, Wolf, Bartoň, T. Zahradník, Menyhárt, Jušta, Sajdl, Netušil, T. Drašnar.

Nová Paka – Hlinsko 8:2 (1:0, 5:0, 2:2)

Fakta – branky a nahrávky: 12. Brokeš (Nevyhoštěný, Had), 21. Najman (Hnik, Foerster), 22. Kotyza (Had, Brokeš), 26. Horyna (Nevyhoštěný, Brokeš), 37. Najman (Hric, Nevyhoštěný), 37. Nezbeda (Strnad), 51. Nevyhoštěný (Had, Brokeš), 58. Strnad (Nezbeda, Had) – 50. Beneš (Jílek, Chvojka), 50. Kišš (Karásek). Rozhodčí: Pecha – Paštika, Volf. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 128.

BK Nová Paka: Krinwald (Kundrík) – Klust, Fišar, Had, Vrba, Šípek, Kotyza, Najman – Mach, Trejbal, Hnik, Strnad, Horyna, Foerster, Brokeš, L. Nezbeda, Hric, Dvořák, Malík, Nevyhoštěný. HC Hlinsko Horses: Kraus (Hanák) – Oliva, Lenoch, Beneš, Fink, Nepokoj, Machač – Zdražil, Chvojka, Grygar, Karásek, Kubal, Kišš, Bříza, Havel, Jílek, Štěpánek.

Jeden vstřelený gól na Písek nestačil. Úvodní body v nové sezoně slaví Jihočeši

Jaroměř – Polička 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Fakta – branky a nahrávky: 33. Tomášek, 34. Kocián (Kašpar, Vágner), 52. Kašpar (Bujňák, Kocián), 53. Vágner (Kašpar, Kotrč), 53. Kačerovský (Souček, Záliš) – 16. Tobiáš (Kunstmüller, Havlík), 16. Elis (Šerejch, Beran), 25. Nunvář (Kunstmüller, Tobiáš), 27. Tobiáš (Martinů, Nunvář), 46. Máša (Šerejch, Elis), 54. Martinů (Kunstmüller). Rozhodčí: P. Nedvěd – Boček, D. Brož. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:3. Diváci: 85

HC Jaroměř: P. Filip (Stodola) – Krištof, M. Vágner, Kotrč, J. Vacek, M. Petira, Štohanzl, T. Bujňák – A. Holub, Kačerovský, Záliš, J. Kašpar, T. Teuber, M. Hájek, J. Tomášek, T. Kocián, L. Souček. HC Spartak Polička: M. Nedvěd (Klička) – O. Beran, Elis, Prokopec, L. Havlík, Kutlvašr, Nunvář, Máša – V. Šváb, Bělský, J. Vondra, Boštík, O. Tobiáš, Šerejch, L. Krajíček, Martinů, Kunstmüller.

Chrudim – Trutnov 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Fakta – branky a nahrávky: 44. Langr (Linhart, Novák), 51. Felcman (Urban, Turčáni) – 35. Chytráček (Luštinec), 37. Smékal (Chytráček, Luštinec), 47. Vondráček (Šimoníček, Vácha). Rozhodčí: V. Pilný – Mikula, Schaffer. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 130.

HC Chrudim: L. Novotný (Dominik Cvrček) – T. Linhart, Budínský, M. Urban, Pejzl, Hrdlička, M. Felcman, Pazdera – J. Polák, Pavlík, Z. Formánek, V. Felcman, Hebek, V. Novák, David Cvrček, D. Brožek, Turčáni, M. Kostka, Cimburek, Langr. HC Trutnov: O. Holubec (P. Bílek) – L. Junek, T. Křížek, L. Vácha, Štembera, P. Chaloupka, Mostecký, Z. Křížek – P. Chytráček, Švadlák, J. Tatar, Mach, Šimoníček, Vondráček, Luštinec, F. Krsek, Rada, Smékal, Janoušek.

Moravská Třebová – Dvůr Králové n. L. 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Fakta – branky a nahrávky: 30. Schejbal, 36. Augustin (Marek), 40. Augustin (Marek), 45. Cekr (Kavan), 55. Augustin (Schejbal, Marek), 55. Palička – 7. Kudr (Březák), 15. Zmítko (Soukup), 34. Hynek (Vognar). Rozhodčí: Kis – Švejda, Obr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 425.

HC Slovan Moravská Třebová: Peksa (Řoutil) – J. Schejbal, O. Holub, Janků, Pírek, Faltus, Cekr, Blaháček, Dubovčí – V. Augustin, D. Marek, Vaňous, Palička, Cach, Horký, Kavan, Šíp, Maška. HC Dvůr Králové nad Labem: A. Mráček (Semeniuk) – V. Dvořák, M. Krejcar, Březák, F. Furmánek, Mišinec, Bonaventura, V. Dostál – V. Háze, Fišer, Kudr, T. Hynek, T. Veselý, Voděrek, Lelka, Zmítko, Vognar, M. Soukup.

Nejvíce diváků přišlo na Slovan proti Dvoru

Zajímavé bylo sledovat, kolik diváků si v pěkném počasí najde cestu do hledišť a pravda, nijak oslnivé návštěvy to v neděli na východočeských stadionech nebyly. Suverénně nejvíc fanoušků zamířilo na souboj Moravské řebové se Dvorem Králové nad Labem (425 diváků), jakéstakés měřítko snasou ještě návštěvy zápasů mezi Českou Třebovou proti Opočnu (241 diváků) a Litomyšle s Náchodem (192 diváků). Na zbylých stadionech to byla bída. Do Chrudimi zavítalo na Trutnov 130 diváků, o dva méně jich přišlo na duel mezi Novou Pakou a Hlinskem, 120 diváků se bavilo hokejem v Novém Bydžově, kam zavítaly Třebechovice pod Orebem. Vůbec nejnižší návštěva pak přišla na utkání Jaroměř - Polička (85 diváků). Dohromady tedy 1321 diváků (více jich vidělo poslední finále loňského ročníku!), průměr na zápas 189.

Česká Třebová – Opočno 15:0 (6:0, 5:0, 4:0)

Fakta – branky a nahrávky: 1. Semorád (Jelínek), 4. Veverka (T. Prachař, Ostřanský), 8. Drtina (Veverka, T. Prachař), 8. Fúzik (Rozlílek), 16. Rozlílek (Fúzik), 17. Pavlovský (Semorád, Martinec), 23. Fúzik (Plášek, Hradil), 24. Martinec (Pavlovský), 31. Semorád (Martinec, Vašíček), 37. Blažej (Vaňo), 38. Pavlovský (Vašíček), 50. Pavlovský, 52. Vaňo (Blažej, Stolín), 53. Jelínek (Martinec), 54. Veverka (T. Prachař, Ostřanský). Rozhodčí: Kolář – Najman, Kalus. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 241.

HC Kohouti Česká Třebová: Vlk (Kadlc) – Vašíček, Jelínek, Drtina, Jemelka, Hradil, Leder, Blažej, Král – Semorád, Martinec, Pavlovský – Veverka, Prachař, Ostřanský – Rozlílek, Fúzik, Plášek – Čada, Stolín, Vaňo. HC Spartak Opočno: Mičian – Daňo, Kubíček, Podzimek, Tomášek – Křeček, Mlateček, Čapek – Hejzlar, Kodym, Vinkler – Zelený.

Hrubé chyby v defenzívě zničily naděje na bodový zisk. Premiéra Stadionu zhořkla

Utkání Nové Město nad Metují – Lanškroun bylo odloženo na středu 4. října od 18.30.

Program 2. kola – středa 18.00: Nová Paka – Jaroměř, Náchod – Třebechovice pod Orebem, Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov. 18.30: Česká Třebová – Litomyšl. 19.00: Trutnov – Lanškroun, Opočno – Polička, Choceň – Hlinsko. Utkání Chrudim – Moravská Třebová bylo odloženo na středu 8. listopadu od 19 hodin.