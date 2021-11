Čtvrtým vítězstvím v řadě za sebou odstartovali druhou sérii zápasů Chance ligy hokejisté vrchlabského Stadionu. Na ledě Benátek nad Jizerou vyhráli 3:2 po prodloužení, když zápas dvoubrankovým vedením skvěle začali, ale po vyrovnání soupeře museli jít do prodloužení.

V něm v čase 63:59 rozhodl o vítězství horalů dorážkou Zdráhalovy dělovky Michal Pochobradský.

HC Benátky n. J. – HC Stadion Vrchlabí 2:3pp

Hosté měli lepší vstup do utkání, první vážnou šanci ale Machačovi zneškodnil exhradecký Jaroslav Pavelka. Skóre se měnilo až na začátku 15. minuty. To táhl útok do domácí obranné třetiny Chrtek, před brankou zachoval dostatek klidu a a po jeho zpětné přihrávce pohotově zakončoval Zdráhal.

Uplynuly dvě minuty a hosté se radovali podruhé. Puk za brankou soupeře vybojoval Matýs, před Pavelkou našel volného Zemana, a ten z otočky bekhendem překonal domácího gólmana podruhé.

Velká škoda, že horalé dvoubrankový náskok neudrželi do konce třetiny. V čase 18:03 dostal až příliš prostoru Čederle a před Soukupem si počínal jako ostřílený kanonýr – 1:2.

Prostřední část nabídla minimum šancí na obou stranách, na začátku té závěrečné ale odchovanec Stadionu Rychlovský protečoval puk na Čederleho a benátecký útočník svou druhou trefou v utkání poslal duel do prodloužení. To proto, že další příležitosti na obou stranách zůstaly nevyužity.

V úvodu hry tří proti třem nejprve v koncovce zklamal domácí Špaček, na druhé straně mířil jen do tyče Pochobradský. Ten se ale nakonec stal hrdinou zápasu, když minutu před koncem prodloužení proměnil přesilovou hru a bonusový druhý bod vystřelil vrchlabskému Stadionu.

Fakta – branky a asistence: 19. Čederle (Rychlovský), 44. Čederle (Rychlovský, Hampl) – 15. J. Zdráhal (Chrtek), 17. T. Zeman (Matýs, P. Urban), 64. Pochobradský (J. Zdráhal, P. Urban). Rozhodčí: Květoň, Ondráček – Dědek, Štofa. Vyloučení: 5:2, navíc Mrňa 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 256. Třetiny: 1:2, 0:0, 1:0 – 0:1.

HC Benátky nad Jizerou: J. Pavelka (Král) – Štibingr, Žůrek, Kunst, J. Šedivý, Bukač, Patzelt, Hampl – Měchura, Dušek, Daniel Špaček – Rychlovský, Čederle, Jiruš – Faško-Rudáš, Jansa, Wiencek – Pabiška, E. Čermák, Vomáčka.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Kajínek, T. Jelínek, J. Zdráhal, T. Kynčl, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Pochobradský, Chrtek, Heřman – D. Chalupa, T. Kaut, Mrňa – Hecl, Urban, Matýs – T. Zeman, Machač, L. Kučera.

Další výsledky 18. kola: Ústí nad Labem – Třebíč 4:3, Prostějov – Sokolov 3:4pp, Kadaň – Vsetín 1:6, Šumperk – Poruba 6:5pp, Kolín – Přerov 0:7, Havířov – Slavia Praha 2:4.

Program 19. kola – sobota 15.00: Slavia Praha – Frýdek-Místek. 17.00: Vrchlabí – Kolín, Vsetín – Jihlava, Litoměřice – Benátky nad Jizerou, Sokolov – Ústí nad Labem, Přerov – Šumperk, Poruba, Kadaň. 17.30: Třebíč – Havířov.