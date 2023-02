Fandové ze všech koutů regionu, i mnohem dál za jeho hranicemi, si samozřejmě všimli, že královédvorští muži v této sezoně chybí. A to přesto, že v minulém soutěžním ročníku prožili historicky nejúspěšnější období ve své dnes již více než stoleté historii. Právě v roce, kdy si klub připomínal kulaté jubileum, ovládli hráči místního HC Rodos play off druhé ligy a následně se účastnili i kvalifikace o postup do baráže, v níž byla v sázce účast v Chance lize.

Dvorský hokej na rozcestí. Po historickém úspěchu klub hledá nového majitele

Velkolepým úspěchem však jedna éra dvorského hokeje skončila. Definitivně! Zdravotní problémy mecenáše Vasila Teodoridise a následný přesun druholigové licence daly jasný signál, že pokud se má dospělý hokej do města vrátit, pak od naprosté nuly.

A tak se i stane. Na břehu Labe se spojila skupinka nadšenců. Někteří se v minulosti starali o místní hokejový potěr, další zde hokejově vyrostli. Každopádně jim společně nebyl lhostejný osud nejsledovanější kategorie ve městě a na ten popud se začalo jednat o znovuzrození dospělého mužstva.

Lukáš HynekZdroj: hcdvurkralove.czPokud se vše povede, hokejový oddíl mužů ze Dvora Králové nad Labem pošle přihlášku do krajské ligy mužů už pro příští soutěžní ročník. Osobou, která se pod to podepisuje, je stávající člen klubu mládeže Lukáš Hynek. Právě on Deníku odpověděl na řadu důležitých otázek.

Lukáši, jak dlouhé bylo rozhodování vrátit dospělý tým Dvora Králové nad Labem na hokejovou mapu?

Myšlenka na založení áčka mě napadla hned po oznámení konce druhé ligy. Bohužel, přišlo v době, kdy už nebylo možné organizačně vše zvládnout a rozhodnutí pak muselo asi i trochu uzrát.

Byly na zimním stadionu během sezony hodně slyšet nářky fanoušků lačnících po dospělém hokeji?

Vzhledem k tomu, že jsem poslední dobou zimní stadion moc často nenavštěvoval, vyjma zápasů novoměstského A mužstva, o chuti vrátit hokej zpět do Dvora jsem toho příliš mnoho neslyšel. To ale neznamená, že by ve Dvoře Králové nad Labem dospělý hokej nechyběl.

Co nakonec rozhodlo pro kladné řešení?

Asi informace od dvorských kluků, kteří hrají v okolních klubech, že by se jim líbilo hrát zase doma. A určitě i nabídka od mého bratra Martina (bývalý hokejista – pozn. aut.) s pomocí organizace chodu klubu.

Jste označován za hlavního strůjce návratu. Kdo další se ale zasloužil o to, aby byl dospělý hokej zpět a kdo se nyní o chod týmu bude starat?

Do té role se určitě nechci pasovat. Jsme teprve na začátku a všechny, kteří se na zajištění hokeje budou podílet, čeká spousta práce. Organizační věci budeme zatím vyřizovat společně s mým bratrem (bývalý dvorský hokejista Martin Hynek – pozn. aut.), jak se realizační tým postupně rozroste, to teprve uvidíme. Je možné, že neoslovíme některé lidi, kteří se o hokej ve Dvoře starali v minulosti. Není to nic osobního, ale mám svou představu, jak by mohlo vše fungovat a podle toho musím volit zbytek realizačního týmu.

Loni slavil Rodos titul, dnes ho na hokejové mapě nenajdete. Kde jsou hráči?

Jedna věc jsou funkcionáři, ale ta hlavní samozřejmě hráči. Můžete prozradit, s kolika hokejisty jste domluven na příchodu, potažmo návratu do klubu a za jakých podmínek zde budou hokejisté působit?

S hráči jsme měli první schůzku, abychom si potvrdili, že to co chystáme, chceme všichni. Kluci mají ve většině případů rozehrané play off, takže jsme si nechali trochu prostoru, aby se mohli soustředit na konec aktuální sezony ve svých momentálních klubech. Každopádně chceme, aby základ týmu tvořili hráči, které dvorský hokej vychoval. S těmi jsme zahájili jednání o spolupráci.

„Návrat mužského hokeje do Dvora je skvělou zprávou. Držím pěsti novému vedení a děkuji za odvahu jít do toho v této nejisté době. Samozřejmě se těšíme na novou spolupráci. Pauza trvala sice jen jednu sezonu, přesto pro nás byla neskutečně dlouhá. Těšíme se, že znovu budeme chodit na náš zimák fandit. Na Nové Město, které u nás letos hraje, jsem se byl mrknout pouze jednou, nějak mě to nebralo. Pár fanklubáků ale chodilo vcelku pravidelně. Teď se můžeme těšit, že se zase společně uvidíme při fandění našim barvám.“

Miroslav Kříž, zástupce královédvorského Fanklubu

Víte už, kdo tým povede v roli trenéra?

Ano, tým povede bývalý extraligový hráč a hlavně můj dobrý kamarád Petr Suchý. Pozici asistenta jsme zatím úplně neřešili, asi necháme výběr na samotném trenérovi.

V posledních letech jste měl na starost převážně mládež. Znamená to, že se nyní budete soustředit na muže? Nebo jaká je náplň vaší činnosti v klubu?

V hokejovém klubu jsem vystřídal několik různých pozic. Od vedoucího družstva přípravky až po A mužstvo a také místo manažera mládeže. Od roku 2021 jsem postupně pozici přepustil na další členy vedení a momentálně jsem u mládeže členem výboru.

Poslední roky patřil dospělý hokej ve Dvoře Králové nad Labem pod křídla pana Teodoridise. Dá se říci, že za jeho érou je udělána tlustá čára a nyní pojedete zcela od nuly?

Napadá mě odpověď „tak určitě“. Pan Teodoridis určitě odvedl kus práce, přivedl do Dvora velký hokej, patří mu za to uznání a chci mu popřát hlavně zdraví. Bohužel, každá věc má většinou dvě strany a cenu za druhou ligu vidíme tuto sezonu na našem stadionu, kde dospělý hokej chybí. V roce 2021 jsme se tomu snažili předejít a přihlásit družstvo juniorů do krajské ligy mužů. Ve Dvoře mohly vzniknout dva týmy, které by si vypomáhaly. To se ale nestalo, protože jsme v přípravách byli zastaveni a veřejně označeni za podvodníky, ačkoliv jsme neporušili dohodu, kterou jsme s vedením A mužstva ohledně mládeže měli. To už je ale historie, teď pojedeme, jak říkáte, od nuly.

Znamená to i nové klubové barvy, logo, dresy?

Ano, co se týmu mužů týká, tak budou nové barvy, logo a vše co s tím souvisí.

Dvorský hokej na vrcholu. Rodos opět dobyl Letňany a slaví druholigový titul

Samozřejmě se již nebudeme bavit o druhé lize, ale i krajská soutěž něco stojí. Můžete s jistotou říct, že vedle mládeže bude i chod dospělého mužstva ekonomicky zajištěn?

Muži budou samostatným spolkem, ekonomicky odděleným od mládeže, stejně jako tomu bylo už v minulosti, kdy se nám tento model oboustranně osvědčil. Samozřejmě v dnešní době jsou finance to nejdůležitější, co klub k činnosti potřebuje.

Prozraďte na závěr. Co byste vzkázal příznivcům dvorského hokeje, kterým tato zpráva udělá velikou radost?

Především, aby s námi měli možná trochu trpělivosti a pomohli nám s návratem hokeje do Dvora Králové nad Labem tím, že budou podporovat svůj tým na domácích i venkovních utkáních.

Královédvorští hokejoví příznivci se těší na návrat svého milovaného sportu mezi mantinely.Zdroj: Miloslav Knap