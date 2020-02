Trutnov o body bojoval v hale Děčína, kde padl po výsledku 3:6. Ve třetím sobotním duelu vyhráli Mostečtí Lvi v aréně Bíliny. Čtvrtý duel mezi Vrchlabím a Jabloncem bylo předehráno s výsledkem 6:0.

Děčín - Trutnov 6:3

Váchovi svěřenci do utkání velmi dobře vstoupili a zásluhou Krska, který v 11. minutě proměnil trestné střílení, šli do vedení. To jim však dlouho nevydrželo. Domácí skóre otočili dvěma využitými přesilovkami a ve 27. minutě už po brance Faigla vedli 3:1.

Trutnov na dostřel vrátil Kubinčák, tým ale znovu potopil gól soupeře z poslední minuty dané třetiny. V závěrečné periodě už si Děčínští výhru pohlídali a v honbě za konečným čtvrtým místem odskočili Řisutám na rozdíl tří bodů.

Fakta – branky a asistence: 13. Balcar (O. Sýkora, Lavinger), 20. Kuchynka (Oliverius, Faigl), 27. Faigl (Kuchynka), 40. Smola (Zicho), 44. O. Sýkora (Volráb, Balcar), 52. O. Sýkora (Zajan, Volráb) – 11. Krsek (trestné střílení), 28. Kubinčák (Višňák, Jirásek), 50. Krsek (Tatar, Poul). Rozhodčí: Vyštejn – Janíček, Beneš. Vyloučení: 2:6, navíc Pohl 10 minut OT. Využití: 2:0. Diváci: 339. Třetiny: 2:1, 2:1, 2:1.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner (Krofta) – D. Jirásek, Višňák, Pohl, Suk, Junek, Vácha, Kynčl, Leder – Kubinčák, Starý, Planý – Fedulov, Škvrně, Janoušek – Krsek, Jakub Tatar, M. Poul – Faltys.

Dvůr Králové n. L. - Nová Paka 4:1

Dvorští hokejisté ve východočeském derby přehráli nováčka z Nové Paky, když v každé třetině byli o jednu branku lepší. Domácí doháněli skóre po brzké trefě T. Půlpána, ještě do první přestávky ale dvakrát přesně pálil Brokeš a Rodos vedl.

Ve zbytku utkání už se prosadili pouze Dvoráci. V závěru druhé třetiny ranou pod horní tyčku Svoboda, v čase 48:15 doladil výsledek na konečných 4:1 Fořt.

Fakta – branky a asistence: 15. Brokeš (Petira, Svoboda), 17. Brokeš (Svoboda), 39. Svoboda (Fořt, Brokeš), 49. Fořt (Brokeš, Mocek) – 5. T. Půlpán (Hidveghy, A. Půlpán). Rozhodčí: Bernat – Tasch, Kettner. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 579. Třetiny: 2:1, 1:0, 1:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Čáp (Jeschke) – Mocek, Petira, Matějíček, Karlík, Franc, Mert, M. Tondr – Fořt, Brokeš, Svoboda – Luštinec, Havlas, Valášek – Šedivý, Ježek, Sedláček – Dušek, Hoskovec.

BK Nová Paka: Mahdal, Vacek – Bezděk, Abrahám, Müller, Holý, Suvorov, Půlpán A., Hric, Foerster, Janča, Malík, Půlpán T., Vrba, Hidveghy, Hotěk, Hnik, Petrák.

Další výsledky 42. kola: Bílina – Mostečtí Lvi 3:6. Utkání Vrchlabí – Jablonec nad Nisou (6:0) bylo předehráno.

Program 43. kola – středa 26. února 18.00: Mostečtí Lvi – Dvůr Králové nad Labem, Trutnov – Vrchlabí, Řisuty – Děčín, Jablonec nad Nisou – Bílina.