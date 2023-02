Branky: 4. Valský, 26. Hanzl (Pech, Percy), 46. Gulaš (Pech) – 11. Vondráček (A. Musil), 12. Štetka (Košťálek, Hyka), 25. Radil (Zohorna), 51. L. Sedlák (Čerešňák, Hyka), 57. Radil (Vála, R. Kousal), 59. Radil (Zohorna, T. Dvořák), 59. A. Musil (Vála, Poulíček). Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 5571. Rozhodčí: Hribik, Šindel – Lhotský, Svoboda. Motor České Budějovice: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Percy, Hovorka, Kachyňa – Čachotský, Pech (A), Gulaš (C) –Vondrka, Hanzl, Valský – Dzierkals, M. Toman, Doležal – Strnad, Přikryl, V. Tomeček. HC Dynamo Pardubice: Will (Matěcha) – Vála, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, J. Kolář (A), Bučko, Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka –Štetka, Zohorna (A), Radil – R. Kousal, Poulíček (C), T. Zeman – Herčík, A. Musil, Vondráček.

Už samotná úvodní třetina byla vcelku divoká. Domácí hokejisté do ní vstoupili výborně a po čtyřech minutách šli do vedení zásluhou trefy Valského, jenž předvedl své hokejové umění, když vymíchal všechny obránce i samotného brankáře Romana Willa. Motor zahrozil i v desáté minutě, ale to již Štencel byl krátký na Willovu lapačku.

Nedáš, dostaneš. Nepsané pravidlo se opět potvrdilo. O necelou minutu později se totiž mohli poprvé v zápase radovat i Pardubičtí. Adam Musil objel šikovně bránu Hrachoviny a předložil puk Vondráčkovi, jenž prostřelil domácího gólmana. Jeho trefa následně odstartovala obrat k lepším zítřkům/minutám. V dvanácté minutě se totiž prosadil Štetka, který se trefil z povedené voleje. Během první třetiny již diváci žádné další branky neviděli, a tak se šlo do kabin za těsného vedení hostů.

Že se bude na co dívat i v druhých dvaceti minutách, tak o tom nebylo pochyb. Tři minuty po hvizdu rozhodčího se v ideální příležitosti objevil Jan Štencel. Byť položil na zem i bezbranného Romana Willa, tak prázdnou bránu následně netrefil. Hned vzápětí byl vyloučen David Cienciala a překvapivě to nebyli domácí, kteří by využili této výhody. Hosté se totiž pozorně bránili a při napadání v útočném pásmu následně vybojovali puk a Lukáš Radil mohl zaznamenat jeho první branku v zápase - 1:3.

Obrovským paradoxem je, že když se na led vrátil David Cienciala, tak Motor se hned prosadil. Na vzdálenější tyč se trefil přesně Hanzl.

Minimálně pro fanouška Pardubic byla nejzajímavější třetí třetina, byť trochu paradoxně ji odstartovala vyrovnávající trefa hvězdy domácího celku Milana Gulaše. Dynamo se však nesmířilo s pouhým ziskem bodu či dvou a zavelelo k velkému vítězství. To odstartoval nejprve Lukáš Sedlák, jenž dokonale a především nechytatelně sáhl do střely svého spoluhráče Petera Čerešňáka - 3:4. Opět srovnat mohli domácí z hokejky Vondrky, ale jeho střelu, respektive puk, zachytil jeden z pardubických hráčů na čáře.

Nutno říct, že největší divočina přišla v 59. minutě. Po nahození Valy od modré ztečoval střelu Lukáš Radil a zaznamenal tak druhou trefu v zápase. Netrvalo dlouho a ten samý hráč se prosadil i potřetí a zapsal tak v zápase hattrick. Domácí kolaps potvrdil v závěru Adam Musil a stanovil tak konečné skóre 7:3 ve prospěch Dynama.

Pardubičtí tak nadále zůstávají na vcholu tabulky Tipsport Extraligy s náskokem patnácti bodů na druhé Vítkovice.