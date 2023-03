Milovníci hokejových thrillerů si museli mnout ruce. Třetí zápas čtvrtfinálové série drama až do poslední minuty prodloužení. V nastaveném čase nad rámec základní hrací doby je vždy poslední ta, kdy padne rozhodující gól. Na rozdíl od filmového žánru v tom sportovním není známo, kdo bude pachatel a kdo oběť. Situace nakonec vykrystalizovala tak, že se do role „násilníka“ pasovaly Pardubice, které zvítězily 5:4. Jestli pak si hokejový maraton užili také ti, kteří vstávali brzy do práce? Třeba pekaři… Zápas totiž končil v době, kdy se na opačné polokouli chystali do akce borci hrající NHL.

Pardubičtí hokejisté zvládli téměř osmdesáti minutovou bitvu s Olomoucí a v sérii vedou 3:0. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Čtvrtfinále play off – 4. zápas

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice

Dnes 17:00. Stav série: 0:3.

Dosavadní zápasy: 1:5, 0:2, 4:5 p.p.

Utkání číslo tři nabídlo všechno, co může play off servírovat. Góly, bitky, chyby, pohledné akce, radost, smutek, křivdu, zranění. To vše ve fantastickém tempu i atmosféře kultovní plecharény. Především zarazil počet branek. Devět gólů v utkání Pardubic s Olomoucí… Taková porce byla k dostání naposledy na den přesně před šesti lety, kdy se Dynamo vracelo domů z Hané s debaklem 2:8. Před tím padlo devět branek ještě v přátelském utkání před sezonou 2021/2022. Výsledek byl totožný s tím včerejším, když pardubičtí nezvítězili v prodloužení ale na nájezdy.

„Samozřejmě, to jsou zápasy play off, pro které ten hokej hrajeme. Pokaždé jsou vypjaté, hodně jich jde do prodloužení. Je super, že jsme ho rozhodli my a udělali další bod,“ předesílá autor vítězné trefy Tomáš Zohorna.

Dynamo bez vyhozeného Sedláka smazalo dva góly a zosnovalo náhlou smrt

Pardubičtí hokejisté se museli v utkání několikrát zvedat. Lehkovážným přístupem dovolili soupeři dvakrát hravě vyrovnat. Potom je vykolejil zákrok jejich stěžejního hráče Lukáše Sedláka, který byl vyloučen do konce utkání. A co bylo nejhorší museli honit dvougólovou sekeru.

„Olomouc hraje dobře do obrany, takže ty zápasy jsou náročné. Určitě tomu nepomohlo, když Sedlo odstoupil. Museli jsme totiž točit na jeho postu více hráčů. Nebylo to ale ono. Chvíli nám trvalo, než jsme si zvykli. Ve třetí třetině už jsme zase hráli svůj hokej,“ hodnotí v kostce zápas pardubický útočník.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Dynamo ale ukázalo, že v letošní sezoně ho jen tak něco nerozhodí. Vlastně nic. Už po sedmi minutách třetího dějství svítily na ukazateli skóre dvě čtyřky.

„Po druhé třetině jsme si řekli, že musíme hrát stejně jako ty dva zápasy v Pardubicích. Věřit v to, že dokáže nepříznivý stav otočit. Bylo pár utkání v sezoně, kdy se nám povedlo smazat dvougólovou ztrátu a nakonec jsme vyhráli. V kabině bylo cítit, jak celý tým chce zápas zvrátit,“ vtahuje nás do dění Zohorna.

Pozápasový rozhovor s Davidem Ciencialou.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Byl to on, který zápas v čase 77:31 ukončil. Pro něj se jednalo o menší odpustek. Sklepnutím puku po Menšíkově střele od modré se podepsal na čtvrté brance Mory. Náhlou smrt Kohoutům připravil po svém. Lišáckou střelou.

„Vzal jsem puk, práskl ho na bránu a dal jsem gól (směje se). Tím se rozpoutala obrovská euforie. Nic velkého to ale neznamená. Máme teprve třetí bod, jedeme dál,“ zůstává při zemi.

Utkání v plecharéně mělo grády. Nejen zásluhou heroických výkonů obou týmů.

„Atmosféra byla super. I když fanoušci Olomouce na nás řvali, tak vytvořili pěknou kulisu. Musím vyzdvihnout podporu našich, kteří byli také hlasití. Všichni si ty zápasy užíváme,“ tlumočí hlas kabiny.

Lukáš Sedlák dostal od předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka jednozápasovou stopku.

Osmnáct a čtvrt hodiny. To je přesně doba, která po skončení třetího čtvrtfinále zbývala do úvodního buly čtvrtého pokračování. Může být závěrečným…

„Naordinovali jsme si hodně odpočinku a pořádný spánek. V pět hodin odpoledne budeme zase připravení s cílem vyhrát a ukončit sérii už v Olomouci,“ velí Tomáš Zohorna.

Otázkou zůstává, jak se pardubických hokejistům po tak emočně vypjatém duelu usínalo. Když nic jiného, tak jeho vítězný závěr jim síly neubere…

Radim Rulík k zákroku Lukáše Sedláka:

„Díval jsem se na video. Tím, že se Orsava zastavil, už to náš hráč neubrzdil. Myslím, že to bylo nechtěné. Naopak po celou sezonu se potýkáme s tím, že po něm všichni jdou. Chápu, je to náš klíčový hráč. Nicméně mám strach, aby to neskončilo tragicky. Víc to nechci rozvádět."