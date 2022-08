Branky a nahrávky: 14. Filippi (Birner, Bulíř), 26. Filippi, 31. Melancon – 1. Radil (Hyka), 8. Hyka (Dvořák), 39. Radil (Zohorna), rozh. náj. Hyka. Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Kajínek, Maštalíř. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Průběh utkání: 0:2, 3:2, 3:4. Bílí Tygři Liberec: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Derner, Rosandič, Vitásek, Dvořák, Aubrecht – Birner, Bulíř, Filippi – Ordoš, Najman, Faško-Rudáš – Vlach, Šír, Čederle – Dlouhý, Hois, Jenčovský. Dynamo Pardubice: Frodl (Will) – Dvořák, Čerešňák, Musil D., Košťálek, Bučko, Hrádek, Vála – Radil, Zohorna, Hyka – Říčka, Kousal, Cienciela – Paulovič, Poulíček, Musil A. – Matýs, Rohlík, Koffer.

Famozní vstup do utkání zažili hokejisté Pardubic. Dynamo vyhrálo úvodní vhazování a po přihrávce Hyky si na paškál vzal puk Radil, který z levého kruhu přesnou trefou otevřel skóre, a to v sedmé vteřině utkání.

Svěřenci trenéra Rulíka pokračovali v tlaku a byli za to odměnění. O sedm minut později totiž Tomáš Dvořák našel rychlou přihrávkou Tomáše Hyku a ten propálil libereckého brankáře Kváču - 0:2.

Hned po druhé brance muselo být utkání na několik minut kvůli mlze na ledové ploše přerušeno, což se opakovalo ještě několikrát do konce duelu.

Pardubické vedení mohl navýšit v první třetině Cienciala, ale liberecký strážce tří tyčí byl proti.

O slovo se následně ale přihlásili hokejisté Liberce. Ve 14. minutě se v přesilovce trefil Filippi a snížil tak na 1:2.

Ve druhé třetině se opět nemuselo na branku dlouho čekat. Již zmíněný Filippi se nejlépe zorientoval ve skrumáži před Dominikem Frodlem a tohoto brankáře prostřelil - 2:2.

Po dalších pěti minutách navíc nahození T.J. Melancona od modré čáry ztečoval jeden z pardubických hokejistů do vlastní sítě a rázem Tygři vedli 3:2.

Pardubičtí se ale nenechali dlouho zahanbit a Tomáš Zohorna našel Lukáše Radila, který se po druhé v zápase trefil a srovnal na 3:3.

Třetí třetina už nebyla tak plodná na brankové příležitosti, a tak se stav nezměnil. Zápas tedy šel do prodloužení.

V tom se představili především brankáři. Ti předváděli pohledné zákroky a dovedli svoje týmy do samostatných nájezdů.

Ty si lépe natrénovali svěřenci trenéra Rulíka a po rozhodující trefě se tak mohli radovat z venkovního vítězství.

Radim Rulík (HC Dynamo Pardubice):

„Zápas trochu zkomplikovala mlha na ledě. Měli jsme dobrý vstup do utkání a vedli 2:0, poté Liberec přidal a zlepšoval svou hru, byl důraznější a důraznější. Duel neměl špatné tempo, myslím, že to byla spravedlivá dělba bodů po šedesáti minutách. V prodloužení měly šance oba celky a nakonec rozhodly nájezdy, které se nám podařily lépe. Po návratu ze šampionátu jsem se zapojil do procesu v Dynamu, všechno cílíme k extralize. Potřebujeme pracovat každý den, abychom byli dobře připravení, protože je v mužstvu spoustu nových hráčů a je potřeba, aby si vše sedlo. Musíme udělat maximum pro to, aby se nám povedl start do extraligy. Jdeme krůček po krůčku, budeme pracovat v tréninku i zápase na tom, aby každý znal systém a věděl, co chceme hrát.“