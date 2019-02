Hradec Králové - Minulou sobotu skončilo derby skandálem. Napadením pardubického kouče Ladislava Lubiny a trestem pro domácí Hradec Králové. Nevraživost mezi východočeskými kluby se však potvrdila i během dalších dnů. Nejen vzájemnými výpady týkajícími se kauzy Lubina.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Šéf: Hráče nedám

„Já se vždycky zdržoval jakýchkoli projevů vůči Pardubicím. Naopak, byl-li někdo nějakým způsobem atakován, byl to náš klub. Já se k něčemu takovému snižovat nebudu. Ale zcela na rovinu říkám, že jim do baráže nepůjčím jediného našeho hráče,“ řekl serveru iSport šéf klubu Miroslav Schön.

To se projevilo při jednáních o možných hráčských změnách. Ve čtvrtek o půlnoci skončilo v Česku přestupní období a mezi týmy sídlícími dvacet kilometrů od sebe pohyb nenastal.

Ačkoli Pardubice, poslední celek extraligy, který se reálně chystá na zabijáckou baráž, měl zájem o tři hokejisty Mountfieldu.

Dynamo se podle informací Deníku snažilo získat útočníka Juraje Bezúcha, obránce Sébastiena Pichého a mluvilo se také o Janu Bergerovi, který nyní vypomáhá ve druhé lize Vrchlabí na cestě do vyšší soutěže.

„Nebudu se vyjadřovat ke jménům. Pardubice chtěly členy našeho základního kádru, proto jsme je odmítli,“ řekl Aleš Kmoníček, generální manažer Hradce.

Každopádně Bezúch i Piché už v této sezoně za Mountfield hrát nebudou.

Piché bude pokračovat v Litvínově, kde už byl na měsíčním hostování. V Hradci nedostal moc prostoru. S jeho odchodem souvisí i případ Bezúch, za nějž z Jihlavy přichází zadák Petr Štindl. „Sébastien je hráč, který chce být vytížen a pravidelně hrát. To mu v současné chvíli nejsme schopni garantovat,“ objasnil GM Kmoníček.

„Vzhledem k uvolnění Sébastiena jsme hledali hráče, který bude rád za možnost působení v našem týmu na pozici osmého obránce. Petr Štindl tyto předpoklady splňuje. Jako náhradu požadovala Jihlava Bezúcha, který by jí měl pomoci k vytouženému cíli, což je uspět v případné baráži. Vzhledem k tomu, že u nás Juraj nedostával tolik prostoru, jsme s trejdem souhlasili,“ dodal.

Exkapitáni a legendy dostali do Motoru povolávací rozkaz

Hradec Králové - Že by byl hokejový Hradec i dál na kordy s Českými Budějovicemi, odkud firma Mountfield v roce 2013 převedla na východ Čech extraligovou licenci?



Fanoušci asi ano, především ti z jihu. Ale kluby spolupracují. V minulé sezoně hrál za Motor hradecký srdcař Zdeněk Čáp, ale letošní uzávěrka přestupů nabídla ještě (při vší úctě) mnohem větší hit.



Hradec zapsal na soupisku dvě místní legendy, bývalé kapitány Mountfieldu Jiřího Šimánka a René Vydareného, nyní hráče Motoru. Ve zbytku sezony je může využít na takzvané střídavé starty. Vedle nich jsou podobně připraveni Jindřich Barák (Slavia Praha), Zdeněk Čáp (Prostějov), Ondřej Kopta (Vsetín), Zdeněk Kutlák (České Budějovice), Ondřej Smetana (Litoměřice) a Jan Veselý (Ústí nad Labem).



„Všechny střídavé starty z první ligy jsou domluveny tak, že si hráči budou plnit povinnosti primárně ve svých klubech. V případě, že bude daný hráč k dispozici, může nastoupit za nás. Jejich nasazení pak bude v režii našich trenérů,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček.



Jasně, Vydarený se Šimánkem mají především pomoci Motoru do extraligy. Ale jejich případný návrat do Hradce je více než lákavý. Že?