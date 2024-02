/FOTO, VIDEO/ Hokejisté Hradce Králové doma nad Olomoucí po první třetině sice vedli, jenže soupeř dokázal na začátku prostřední části duel otočit a dvěma góly v závěru si zajistil po výhře 4:2 tři body. „V první třetině jsme měli hodně ze hry, spoustu šancí, byli jsme lepší mančaft, ale místo toho, abychom hráli jednoduše do branky a nasázeli Olomouci tři góly, tak jsme to neustále přehrávali, což pak rozhodlo,“ řekl hradecký útočník Patrik Miškář.

Hradečtí fanoušci si během utkání proti Olomouci, které dalo vzpomenout na historickou sezonu 1993/1994, připravili tematické choreo. | Video: Deník/Vladimír Machek

Východočeši, kteří nastoupili do utkání 49. kola extraligy ve speciálních replikách retro dresů ze sezony 1993/1994, nezačali vůbec špatně. Na konci sedmé minuty ujeli do přečíslení dva na jednoho, Klíma přihrál žabkou na Okuliara, jenž parádním blafákem vymíchal Sedláčka.

Jenže Hanáci měli famózní vstup do prostřední třetiny. Nejprve v čase 20:53 bleskově využil přesilovku navrátilec po zranění Chmielewski. Polský forvard vyhrál vhazování a pálil pod víko.

O dalších 62 vteřin později už hosté vedli. Plášek našel hokejku Musila a ten jemnou tečí překonal Paříka. Do druhé sirény musel hradecký gólman ještě řešit dva olomoucké úniky, ale v nich vychytal Chmielewskiho i Bambulu.

Poslední perioda nabídla velký boj s řadou potyček. Ondrušek vysokou holí trefil Okuliara, což rozhodčí viděli až po zhlédnutí videa, svého spoluhráče ještě předtím na ledě mstil Klíma, kapitán Kohoutů měl v bitce ale navrch.

„Víme, že Olomouc nám je blízko, můžeme je mít v předkole, každý si buduje nějaký respekt. Za druhou a třetí třetinu jsme si žádný respekt nevybudovali, spíš jsme ji ještě dostali na koně,“ štvalo Miškáře.

Mountfield následně pohrdl čtyřminutovou přesilovkou a mohl litovat. Necelých šest minut před koncem na sebe natáhl obránce Anděl, bekhendem našel Kunce a ten střílel do prázdné. Razítko na olomoucké vítězství pak dal Ondrušek. Za Lvy už jen korigoval Pláněk.

„Před play off si musíme vybudovat mentalitu týmu, semknout se a hrát jednoduše do brány, protože ve vyřazovací části nám to přehrávání, které jsme dneska viděli, prohraje zápas,“ dodal Miškář.

Na hokejisty ze soutoku Labe a Orlice čeká další extraligové utkání v úterý, kdy se od 18.30 představí na ledě pražské Sparty.

Hradec Králové – Olomouc 2:4

Fakta – branky a nahrávky: 7. Okuliar (Kev. Klíma), 58. Pláněk – 21. Chmielewski (Knotek), 22. P. Musil (Plášek), 55. Kunc (Anděl), 56. Ondrušek. Rozhodčí: Hradil, Ondráček – Lhotský, Špůr. Vyloučení: 5:7. Využití: 0:1. Diváci: 4900. Třetiny: 1:0, 0:2, 1:2.

Mountfield HK: Pařík – Blain, Freibergs, Pláněk, Pavelka, McCormack, Kalina – Šťastný, Tamáši, Perret – Jergl, Klíma, Okuliar – Estephan, Lalancette, Pavlík – Novotný, Miškář, Jasper – Pilař. Trenér: Martinec.

HC Olomouce: Sedláček – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Mareš – Navrátil, Kusko, Kunc – Bambula, Anděl, Káňa – Orsava, Musil, Plášek – Klimek, Knotek, Chmielewski. Trenér: Tomajko.