KVALITNÍ PŘÍPRAVA

BRANKÁŘI

31 Henri KIVIAHO (Fin.)

33 Jan RŮŽIČKA

90 Tomáš SAJDL

OBRÁNCI

55 Jérémie BLAIN (Kan.)

10 Michael GASPAR

72 Bohumil JANK

29 Petr KALINA

12 Graeme McCORMACK (Kan.)

77 Richard NEDOMLEL

45 Filip PAVLÍK

7 Matěj PINKAS

18 River RYMSHA (USA)

ÚTOČNÍCI

6 Lukáš CINGEL (Sloven.)

26 Aleš JERGL

67 Kelly KLÍMA

34 Kevin KLÍMA

21 Christophe LALANCETTE (Kan.)

30 Jakub LEV

94 Jordann PERRET (Fran.)

62 Radek PILAŘ

70 Radek SMOLEŇÁK

16 Martin ŠTOHANZL

95 Nikita ŠČERBAK (Rus.)

98 Radovan PAVLÍK

69 Marek ZACHAR

8 Oliver OKULIAR (Sloven.)

42 Petr KOUKAL

83 Petr MORAVEC

15 Lukáš PAJER



Realizační tým – trenér: Tomáš Martinec. Asistenti: Tomáš Hamara, Petr Svoboda. Trenér brankářů: Robert Horyna. Kondiční trenér a videotrenér: Michal Tvrdík. Videotrenér a statistik: Patrik Stehno. Vedoucí mužstva a kustod: Ladislav Souček. Kustod: Petr Pluhař. Masér: Tomáš Bartoň. Lékaři: MUDr. Jan Vícha, MUDr. Jan Folvarský. Fyzioterapeuti: Jakub Dudek, Radovan Sakaláš.

Východočeši za sebou mají kvalitní přípravu, ve které sehráli čtyři přátelské zápasy a čtyři duely v Lize mistrů, které by jim na startu extraligy měly pomoci. V generálce porazili o minulém víkendu 5:3 švédskou Frölundu, jeden z nejlepších evropských týmů.

„Výsledku si vážíme, je to velké povzbuzení do začátku extraligy. Je pro nás velmi důležité, abychom do soutěže dobře vstoupili, tým se uklidnil a získal potřebné sebevědomí,“ nechal se slyšet královéhradecký kouč Tomáš Martinec. Tomu z týmu odešel nejproduktivnější hráč loňské sezony Ahti Oksanen, který zamířil do Švédska. Lvi tak budou muset spoléhat na týmové pojetí hry. „Pevně věřím, že v některých klucích, kteří mají ofenzivní potenciál, se to probudí a získají potřebné sebevědomí. Je to všechno především o hlavě. My budeme dělat vše, aby se cítili dobře a vzali to za Ahtiho,“ řekl na toto téma hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Nahradit finskou hvězdu by mohly staronové posily Marek Zachar a Radovan Pavlík nebo také slovenský útočník Oliver Okuliar. Další velká změna nastala v brankovišti, kam přišel mladý gólman Jan Růžička a vytvoří silnou dvojici s finským brankářem Henri Kiviahem. Oba by měli v sezoně dostat prostor. „Oba gólmani vypadají hodně dobře, v přípravě jsme je střídali. Uvidíme, třeba se gólman číslo jedna vyprofiluje sám. Zatím mají kluci podobnou výkonnost a máme v plánu jim dávat podobný prostor,“ řekl během přípravy Martinec.

TYGŘÍ HVĚZDA: FROLÍK

Dnešní soupeř Hradce v létě posílil. Hlavní hvězdou výběru trenéra Patrika Augusty je rozhodně Michael Frolík, třiačtyřicetiletý forvard s více než devíti stovkami startů ve slavné NHL. Kapitánem týmu bude nově Michal Bulíř, který v loňské sezoně řádil v dresu plzeňské Škodovky. Z Mladé Boleslavi zase přišel útočník Oskar Flynn. Do extraligy se v letošní sezoně vrátila řada kvalitních hráčů a reprezentantů. „Je to super pro fanoušky a vyšší úroveň extraligy. Ale kdo se jak posílil a oslabil, to jde úplně mimo mě. Koukám jenom na náš tým. Věřím, že můžeme být úspěšní a navážeme na loňskou jízdu v základní části,“ doplnil Smoleňák. Zahájí Hradec novou sezonu vítězně?

Martinec: Navázat na loňskou práci a poučit se

Do nového extraligového ročníku vstoupí svěřenci zkušeného trenéra TOMÁŠE MARTINCE už zítra od 18 hodin doma proti Liberci. Mountfield doposud odehrál čtyři přípravné duely a čtyři zápasy v Lize mistrů, teď stojí na startu základní části, ve které se mu v loňské sezoně tolik dařilo, když ji celou ovládl. Všichni si však jsou vědomi, že zopakovat loňský úspěch – zisk Prezidentského poháru – bude nesmírně složité. Ostatní týmy totiž mohutně posilovaly, když se kvůli válce na Ukrajině vrátila velká řada reprezentantů z ruské KHL. Hradci naopak odešel nejproduktivnější hráč minulé sezony Ahti Oksanen. S tím vším se bude muset Martinec a jeho tým vypořádat. Tomáš Martinec.Zdroj: Lubomír Douděra



Extraliga bude letos hodně našlapaná, soupeři výrazně posilovali.

Vnímáme to. Soutěž bude nesmírně vyrovnaná a bude mít skvělou úroveň. My se soustředíme hlavně na sebe a na naši práci. Víme, kde nás tlačí bota, v čem se potřebujeme zlepšit. To je pro nás nejdůležitější. Vážně bereme i Ligu mistrů. Chceme v ní postoupit a také nám pomohla v přípravě na nový ročník extraligy. Půjdeme krok za krokem.



Jak jste vstřebával loňské vyřazení ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví?

Těžko. Sezona, jak plynula, tak byla báječná. Měli jsme štěstí na zranění, všechno probíhalo hladce. Všichni jsme měli velká očekávání, na play off jsme se těšili a věřili jsme, že postoupíme. O to větší bylo zklamání.



Co vám pomohlo, abyste na to zapomněl?

Práce. Analyzovali jsme to, koukali jsme znovu na zápasy a hledali jsme odpovědi, proč jsme vypadli, abychom se z toho poučili a neopakovali chyby. Věřím, že letos je neuděláme.



Chvíli předtím jste dosáhli na největší úspěch v historii klubu, když jste získali Prezidentský pohár.

Byl to skvělý rok, kluci makali, myslím, že ten úspěch nezapadl, i když to v play off nevyšlo. Budeme chtít na tu práci navázat.



Stanovil jste si nějaké cíle pro letošní sezonu?

Nekoukáme daleko. Tým jsme trošku omladili, přišli hráči v nejlepším věku nebo i mladší kluci. Chtěli bychom je zase posunout a o kousek se zlepšit. Kádr zůstal pohromadě, takže chceme navázat na tu práci a být o něco lepší než v loňské sezoně. Hrozně rádi bychom postoupili ze skupiny Ligy mistrů a jako stěžejní vnímám dobrý začátek v extralize. Potřebujeme, aby se tým uklidnil a získal sebevědomí.



V přípravě jste sehráli čtyři přátelské zápasy. Všechno proti zahraničním soupeřům, proč?

Každý rok se snažíme na přípravné zápasy sehnat co nejkvalitnější týmy. Pro nás je ideální konfrontace s celky, které hrají rychlý hokej. Už to nebývají klasické přáteláky, ale zápasy, které nás donutí hrát na maximum. Myslím si, že letos se to znovu povedlo, všechny duely nám toho hodně daly a ukázaly nám spoustu věcí. Zápasy v Lize mistrů byly ještě o level výš. Doufám, že nám to do sezony pomůže.



Jak bylo zmíněno, tým zůstal pohromadě, došlo jen na pár změn, jste s ním spokojený?

Ano. Samozřejmě jsme chtěli udržet Ahtiho Oksanena, což byl skvělý kluk charakterově, navíc byl naším nejproduktivnějším hráčem. Přišli však noví mladší kluci, který jsou ctižádostiví a já jsem spokojený s tím, jak se tým doplnil. Chceme, aby se hráči dobře vyvíjeli, a rádi bychom zapracovali i kluky z naší akademie.