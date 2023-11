/FOTOGALERIE/ Hradečtí hokejisté vstoupili do svátečního zápasu proti Třinci, který byl i reprízou finále, skvěle a po první třetině vedli po brankách Christopha Lalancetta 2:0. Jenže druhá polovina zápasu patřila Ocelářům, kteří v prostřední části srovnali krok a v poslední třetině rozhodli o svém vítězství 3:5. Už v neděli se svěřenci trenéra Tomáše Martince představí od 17 hodin v Karlových Varech.

Extraliga - 19. kolo: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec. | Foto: Lubomír Douděra

Duel věnovaný studentům ve sváteční den začal hymnou. Následně se v hradecké ČPP aréně stejně jako na všech dalších extraligových stadionech držela minuta ticha za zesnulého bývalého vynikajícího gólmana Romana Čechmánka.

Poté už se šlo na věc. Po opatrném úvodu se do rychlého vedení dostali domácí. Na konci 3. minuty si před branku nabruslil Lalancette, z otočky vypálil a kotouč skončil po nešťastné teči od brusle Nedomlela za Mazancem – 1:0. I nadále měl Mountfield více ze hry a potvrdil to ve 13. minutě. Estephana sice nejprve vychytal Mazanec, ale Freibergs následně narýsoval přesnou přihrávku na hůl Lalancetta, který zapsal druhý zářez v utkání – 2:0. „Výborně jsme do utkání vstoupili, byl nás plný led, všude jsme byli dřív a proměnili šance,“ řekl hradecký asistent Tomáš Hamara

V první polovině druhé třetiny nedokázal Hradec využít ani jednu ze dvou přesilovek, což se mu vymstilo. Ve 32. minutě byl vyloučen na čtyři minuty Marcel a hosté dokázali po minutě v početní výhodě odčarovat kouzlo Bartošáka.

Daňo našel na pravé straně Nestrašila, který mířil přesně nad vyrážečku – 2:1. To Oceláře nakoplo a vyrovnání obstaral ještě do druhé sirény Dravecký, který využil parádní pobídky od Čacha, jenž předtím využil zmatků v hradecké rozehrávce – 2:2.

„Věděli jsme, že Třinec hru změní, ale přesto jsme měli přesilovky, které prostě musíme proměnit, abychom proti takovému soupeři mohli utéct a udělali si trošku víc klidu. To se nám nepovedlo. Třinec se gólem dostal do hry a na konci druhé třetiny jsme udělali hrubou chybu, která nás trošku srazila,“ pokračoval Hamara. Vrátit ztracené vedení mohl Lvům v oslabení Pilař, když se po hrubce Nestrašila dostal do samostatného úniku, ten ale neproměnil.

Další ránu zasadil hokejistům ze soutoku Labe a Orlice na začátku třetí třetiny finálový kat z loňska Voženílek, když před Bartošákem tečoval Jeřábkovo nahození – 2:3. Hosté byli na koni, další dvě tutovky sice pochytal Bartošák, ale na teč Kurovského po střele Marinčina z 49. minuty byl krátký i on – 2:4. Dílo zkázy dokonal v následné početní výhodě Růžička, jenž nekompromisně zakončil přečíslení dva na jednoho – 2:5. Na konečném výsledku už tak nic nezměnilo ani snížení od Okuliara – 3:5. „Třinec byl od začátku třetí třetiny výš, silnější a konec ovládl,“ uzavřel Hamara.

Hradečtí hokejisté tak studentům radost neudělali, když s Třincem sice po první třetině vedli 2:0, ale nakonec padli.

Hradec Králové – Třinec 3:5

Fakta – branky a nahrávky: 3. Lalancette (Perret), 13. Lalancette (Freibergs, Estephan), 55. Okuliar – 33. Nestrašil (Daňo, J. Jeřábek), 37. Dravecký (Čacho), 44. Voženílek (J. Jeřábek, Adámek), 49. Kurovský (Marinčin, Vrána), 51. M. Růžička (Daňo, Voženílek). Rozhodčí: Šír, Vrba – Rampír, Blažek. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:2. Diváci: 5256. Třetiny: 2:0, 0:2, 1:3.

Mountfield HK: Bartošák – Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Chalupa – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Pilař, Jasper. Trenér: T. Martinec.

HC Oceláři Třinec: Mazanec – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička – Nestrašil, Vrána, Daňo – Sikora, M. Roman, Hrehorčák – Draveck, Čacho, Kurovský. Trenér: Moták.