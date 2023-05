Prohry rychle hodit za hlavu! Finálová bitva o mistra extraligy pokračuje. Hradec po dvou neúspěších musí alespoň jednou vyhrát na ledě Třince, jinak obhájci titulu zvednou nad hlavu pohár už o víkendu, počtvrté v řadě. Třetí duel série se hraje ve Slezsku dnes od 17 hodin, ten čtvrtý pak v neděli (17.).

Atmosféra během 2. finálového zápasu mezi Hradcem Králové a Třincem. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hradečtí příznivci, kteří se do Werk arény nedostanou, je budou moci společně sledovat. Promítat se bude na velkoplošné obrazovce před ČPP arénou a v sobotu také na Majálesu, který se koná U Pileťáku. Lvi proti Ocelářům potřebují po dvou těsných domácích prohrách zabrat, aby se vrátili zpět do hry a ukázali si, že třinečtí Draci nejsou neporazitelní.

CHYBĚLY GÓLY

Druhý zápas navíc Mountfieldu nastavil zrcadlo. Východočeši byli lepší, ale nedávali góly a soupeř je svoji urputnou a trpělivou hrou nakonec předčil. „Oni jsou ve středním pásmu, čekají na šanci a pak hned odpovědí. Musí se to štěstíčko trochu otočit k nám. Je potřeba pracovat stejně jako doteď a věřit, že to přijde,“ uvedl hradecký útočník Aleš Jergl, který byl jediným střelcem týmu při prohře 1:2 po prodloužení v posledním zápase.

Pokud chceme vyhrát, musíme něco změnit, má jasno hradecký trenér Martinec

Jeho přesilovková branka znamenala vyrovnání, jenže Třinec rozhodl v 71. minutě zásluhou Daniela Voženílka. „Má štěstí, odráží se to k němu a umí si vybrat místo,“ poznamenal na adresu třineckého útočníka Jergl. Je pravda, že rodáka z Kroměříže zastihlo play off ve skvělé formě, když ve dvou finálových utkáních vstřelil už tři branky.Lvi si na něj budou muset dávat pozor i ve Werk aréně, kde se budou sérii snažit vyrovnat z 0:2.

„Jedeme dál, prostě dvakrát se jim podařilo vyhrát, tak teď musíme přivézt dvě vítězství z Třince my. V sezoně jsme si ukázali, že je dokážeme porazit. Věřím, že se nám sérii povede zlomit,“ říká odhodlaně Jergl.

VIDEO: Hradecká euforie! Radost, únava i noční překvapení od fanoušků

O finálové zápasy je mezi fanoušky obrovský zájem. Platí to i pro utkání v Třinci, kam se dostane pouze menší skupina východočeských příznivců. Právě proto přišel klub s řešením. Jak už bylo zmíněno, oba zápasy se budou promítat. „Jsem moc rád, že se něco takového podařilo zorganizovat. Je fajn, že i fanoušci, kteří se nedostanou přímo na zápas do Třince, mohou naše hráče sledovat. Pevně věřím, že toho využije co nejvíce Hradečáků a aspoň takto na dálku podpoří náš tým v historickém finále,“ řekl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.