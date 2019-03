Jaké máte po čtvrtfinálovém vyřazení pocity?

Ser* mě to neskutečně. O to víc, že jsme byli důstojný soupeř. Výsledek série je až ostudný. Hráli jsme dobrý hokej, měli jsme velmi často víc ze hry, ale dojeli jsme na naši ofenzivní impotenci a fauly. To je alfa a omega hokeje v play-off.

Co říkáte na výkon Brňanů v sérii?

Klobouk dolů před Kometou. Přestože jsme měli výbornou základní část a dostali se dál, než jsme před sezonou čekali, přišlo play-off a Kometa nás vyškolila. Ukázala nám, jak se ve vyřazovací části hraje. Celá série je pro nás obrovská zkušenost. Byla náročná, bolela nás i Kometu a bylo v ní spoustu emocí.

Štiplavými výroky jste soupeře provokoval přes média. Překvapilo vás, že je to nerozhodilo?

Je mi jedno, kdo se chytil nebo nechytil. Snažím se odvádět maximum pro vlastní tým. Zápasy byly vyhecované. Novináře to bavilo. Nevím, jak to mají hráči Komety, ale já soupeři po sérii gratuluju. Hokej je o emocích, které na ledě ukazuju. Se spoustou kluků z Brna mám dobré vztahy a jedeme dál, i když jsme si na ledě nedarovali ani centimetr.

Čím to, že se proti Kometě hraje tak těžce?

Nejde o to, že by se proti nim hrálo špatně. Všemožné statistiky hovořily pro nás. Byli jsme ale bohužel impotentní dopředu, což rozhodlo. V posledním zápase jsme měli řadu tutovek. Kometa není Real Madrid, který by nás přejel start cíl. Ve spoustě věcí jsme je přehrávali, ale na statistiky se nehraje.

V poslední utkání chyběl Kometě kvůli trestu od disciplinární komise Martin Erat. Projevilo se to?

Je mi jedno, kdo hraje nebo nehraje. Se Špenátem (přezdívka Erata – pozn. red.) se známe dlouho a já ho respektuju, i když to tak na ledě možná nevypadalo. Oba jsme dělali svou práci. Nemyslím si, že zrovna v posledním utkání extra chyběl. Jinak je ale takový frajer k nezaplacení. Každý ho chce mít v týmu. Na to, kolik je mu let, mužstvu hodně pomáhá.

Co říkáte na to, že fanoušci Komety po zápase vyvolávali vaše jméno?

Série byla velmi vyhecovaná, což mám rád. Hrajeme hokej, který je o emocích. Už před sérii jsem říkal, že Kometa má vynikající fanoušky. Stejně jako my. Po zápase jsem všem zatleskal. Je pěkné, že lidi přijdou, i když je venku krásně. Místo, aby kluci s bubny honili holky u vody, dorazí fandit. V závěru předvedli, že když série skončí, dokážou vše hodit za hlavu. Ukázali respekt a to se v dnešní době cení.

Po zápase jste prohodil pár slov s Liborem Zábranským, který se usmíval. Prozradíte, co jste si řekli?

Že má dobrý sestřih. (smích) Pogratuloval jsem mu a řekl, že dělá fantastickou práci. Stejně tak, že mu přeju hodně štěstí. Před sérii jsem o něm prohodil pár slov, ale Libor je chytrý chlap a ví, že každý může mít svůj názor. Respektuju ho a v Brně by ho měli lidi nosit na rukou a krmit kaviárem za to, co pro Kometu udělal.