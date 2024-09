Mountfield HK byl loni mančaftem, který vyfasoval nejvíc dvouminutových trestů (230) mezi všemi kluby. Na pomyslném vrcholu byl společně s Kladnem. S tím se ale měřit neměl, Rytíři skončili beznadějně poslední.

Teď to vypadá, že Východočeši kráčí ve stejných šlépějích, a to nikdo nechce. Na trestné lavici byli hned devětkrát,v jednom případě se pokračovalo ve stejném počtu na obou stranách…

Přitom disciplína byla jednou z věcí, na které se nově poskládaný tým připravoval. „Před zápasem jsme si to říkali, to samé bylo i minulou sezonu,“ štvalo hradeckého útočníka Aleše Jergla. Litvínov v minulém ročníku hra ve speciální formaci zdobila. Nasázel v ní druhý nejvyšší počet branek. „Nevím, proč to děláme, když víme, že mají dobré přesilovky,“ nechápal Jergl.

Lvi do premiérového mistrovského mače nové sezony nevstoupili vůbec špatně. V 10. minutě právě Jergl skóroval po vyloučení Jurčíka, když využil svého důrazu v brankovišti.

„Měli jsme silný nástup, dali jsme gól, ale pak jsme přestali hrát a čekali, že si to prohrají sami.“ Do konce první periody srovnal Gut, stejný hráč v prostřední části poslal Litvínov do vedení a když se v poslední třetině trefili domácí Czuczman a Ondřej Kaše, bylo jasné, že všechny body zůstanou na severu. Nic na tom nemohlo změnit ani snížení z hole Jakuba Poura. Ten si připsal první extraligovou branku za Hradec.

Mountfield musí prohru rychle hodit za hlavu, už v pátek přivítá od 18 hodin Kometu Brno. „Musíme zabrat před brankou a v koncovce, naopak nesmíme vysedávat na trestné lavici,“ velí Jergl.