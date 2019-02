Hradec Králové - Soupeř je předposlední, z posledních sedmi utkání vyhrál jen jednou, hráči nedostávají peníze… Tohle všechno v pátek staví hokejisty Hradce Králové do role velkého favorita. Ale zápas 41. kola extraligy na ledě Chomutova (začátek v 17.30 hod.) tak jednoduchý nebude.

Piráti Chomutov v bílích dresech ve druhé třetině dokázali třemi góly otočit vývoj zápasu s Hradcem. | Foto: Deník/Roman Dušek

Piráti navíc v letošní sezoně až na jednu výjimku dokázali Mountfield potrápit a ten se na výhru nadřel (3:2, 4:3 v pr., 5:0). Hradečtí se ovšem hodlají vrátit na vítěznou vlnu. Z uplynulých pěti zápasů totiž jen dvakrát odcházeli jako ten šťastnější a naposledy je doma porazila Sparta (2:3).

„Všichni jsme si vědomi, v jaké situaci se soupeř nachází. Víme, jaké má typy hráčů a trenéra (Růžičku). Znám ho osobně, ten žádného z hráčů nenechá spát. Je to bojovný tým, kterému dlouhodobě věřím, i když momentálně řeší i nesportovní věci. O to víc to pro nás bude nepříjemné,“ upozornil hradecký kapitán Dominik Graňák (na snímku).

Právě nehokejové záležitosti byly v posledních týdnech žhavým tématem nejen v Chomutově. Hokejisté nedostali tři měsíce výplatu a v závěru ledna dokonce uvažovali o tom, že nenastoupí k zápasu s Olomoucí. Klub dlužil peníze i městu a hrozilo, že bude muset opustit arénu, kde hraje domácí zápasy a trénuje.

Až teprve tuto středu se vedení klubu podařilo vyrovnat závazky vůči městu a částečně se dohodnout i s hráči.

„Naše situace se nevyřeší ze dne na den, ale momentálně můžeme garantovat uhrazení části závazků vůči hráčům,“ uvedl na webu Pirátů výkonný ředitel Stanislav Mikšovic s tím, že klub chce v brzké době všechny dluhy vyrovnat.

Dohodu s vedením z hráčů potvrdil ten nejzkušenější - Radek Duda. „S vedením jsme se dohodli na řešení, které jako kabina akceptujeme,“ uvedl čtyřicetiletý útočník.

Jak tyto události ovlivní výkon chomutovských hráčů?

„Přímo na ledě je to podle mě moc neovlivní. Jakmile hráč skočí na led, tak nad těmito věcmi nepřemýšlí. Ale těžko říct, osobně jsem se v kariéře v takové situaci neocitl,“ poznamenal Graňák.

Hokejová extraliga

41. KOLO - pátek, 17.30: Chomutov – Hradec Králové, Mladá Boleslav – Karlovy Vary, Plzeň – Kometa Brno, Zlín – Litvínov, 18.00: Pardubice – Liberec, Olomouc – Třinec, 18.30: Sparta Praha – Vítkovice (O2 TV sport).



42. KOLO - neděle, 15.00: Sparta Praha – Plzeň (ČT sport), K. Vary – Třinec, Litvínov – Pardubice, 16.00: Liberec – Chomutov, 17.30: Hradec Králové – Zlín (ČT sport).

Předehráno: Brno – Olomouc 4:3 sn, Vítkovice – Mladá Boleslav 2:3.