V Hradci Králové končí muž s nejtvrdší extraligovou střelou. Obránce Filip Pavlík během sedmi sezon naskočil za Mountfield do 362 duelů v nejvyšší soutěži, pravidelně patřil k pilířům obrany a lídrům kabiny. Teď v rámci trejdu míří do Mladé Boleslavi, místo něj se na východ Čech vrací Martin Pláněk, kterého hradečtí fanoušci také dobře znají, když na soutoku Labe a Orlice v minulosti působil.

Filip Pavlík opouští Hradec. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Pavlík ještě v pátek pomohl týmu k výhře 2:1 nad Kladnem, jinak byly jeho výkony během probíhajícího ročníku za očekáváním. V předchozích sezonách, kdy Lvům pomohl k extraligovému stříbru, druhému místu v Lize mistrů i zisku Prezidentského poháru, vždy výrazně pomáhal s produktivitou, a to hlavně díky jeho pověstné dělovce. Letos ale nasbíral pouhé čtyři asistence a i jeho vytížení v kádru trenéra Tomáše Martince nebylo ideální.

Oboustranná nespokojenost vyvrcholila žádostí o výměnu. „Mrzí mě odchod Filipa, který patřil dlouhodobě k našim pilířům obrany. Letošní sezona se však nevyvíjela podle našich, ale ani Filipových představ. Filip byl nespokojený se svým vytížením a požádal nás o možnost trejdu,“ uvedl pro klubový web generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

„Přeji Filipovi v jeho další kariéře jen to nejlepší, především však pevné zdraví. Také bych mu rád touto cestou poděkoval za jeho působení v našem klubu,“ pokračoval Kmoníček. Hradec tak přichází o jednoho z posledních mohykánů, který v organizaci zanechal výraznou stopu.

DO ZNÁMÉHO PROSTŘEDÍ

Východočeši do svých řad přivádějí známé jméno. Pláněk ve městě pod Bílou věží strávil pět sezon. Od ročníku 2018/2019 byl věrný týmu z města automobilů. Letos za Bruslaře nastoupil do 20 duelů a do svých statistik zapsal jednu branku a dvě asistence.

„Martin projevil velký zájem se vrátit do Hradce Králové. Po dohodě s Mladou Boleslaví jsme tuto výměnu uskutečnili,“ řekl Kmoníček. Dvaatřicetiletý bek by v dresu Lvů mohl naskočit už do nedělního derby v Pardubicích (17.00).