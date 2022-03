Hokejisté z města na Labi si v těchto dnech užívají účast ve finále play off druholigové skupiny Sever a před nedělním třetím duelem série proti Letňanům svorně věřili v třetí vítězství v řadě.

Leč po dvou výhrách Rodos poprvé narazil. V hlavním městě republiky sice šli svěřenci trenéra Jiřího Zörklera brzy do vedení, když se po dvou odehraných minutách v přesilové hře prosadil kanonýr Valášek. Ve zbylém průběhu utkání byl ale úspěšnější soupeř.

Finále play off druhé ligy, 3. zápas

Letňany - Dvůr Králové nad Labem 4:1

Ačkoliv vstup do utkání vyšel lépe Rodosu, dokázaly Letňany ještě před koncem úvodní části hry Zedkem srovnat a v prostřední periodě dvěma trefami za záda gólmana Brázdila dokonale otočily stav na 3:1.

Východočeši se snažili o návrat do zápasu, všechny brankové příležitosti ale dokázala domácí obrana zpacifikovat a co prošlo, to pochytal spolehlivý gólman Miroslav Kopřiva.

Letňany - Dvůr Králové nad LabemZdroj: Miloslav KnapKdyž už do konce utkání zbývaly jen vteřiny, přidal čtvrtý úspěch Pražanů extrutnovský Kastner a o prvním finálovém bodu pro Letce bylo definitivně rozhodnuto.

Za stavu 2:1 pro Rodos se nyní série vrací na led Dvora Králové nad Labem, kde bude finále pokračovat čtvrtým zápasem. Ten je na programu už toto úterý od 18 hodin a slovní přestřelky mezi oběma soupeři v nedělní partii slibují pořádně vyostřený duel.

Fakta – branky a nahrávky: 11. Zedek (Straka, Smola), 27. Chalupa (Kastner, Kellerstein), 37. Turek (A. Půlpán), 60. Kastner – 3. Valášek (Půhoný, Dušek). Rozhodčí: Kosnar, Květoň – Rubáš, Charvát. Vyloučení: 5:6, navíc Vacín (LET) 5 minut a do konce. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 329. Třetiny: 1:1, 2:0, 1:0. Stav série: 1:2.

HC Letci Letňany: Kopřiva – Potěkhin, Straka, Hanuš, T. Pejchal, Zedek, Chalupa, Fiala – Kellerstein, Turek, Hlaváč – Vacín, D. Řepík, Arnošt – Kropáček, Hozák, Hrala – Smola, L. Kastner, A. Půlpán – Hasil. HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil – Voňka, Matějíček, Petira, Muška, Vašíček, Franc – M. Procházka, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – Jan Dvořák, Bláha, Kučera – Havlas.

Zbylé finálové série II. ligy – skupina JIH: Tábor – Příbram 7:4 (3276 diváků), stav série: 2:1. Skupina VÝCHOD: Nový Jičín – Opava 3:2 (1142 diváků), stav série: 3:0.

Play off druhé ligy 2021/2022

Skupina Sever:

Letňany – Hronov 4:0 (4:2, 6:1, 2:0, 3:2)

Dvůr Králové nad Labem – Most 4:3 (3:1, 3:6, 2:3sn, 3:0, 1:3, 4:2, 3:2sn)

Finále: Letňany – Dvůr Králové nad Labem

Skupina Jih:

Tábor – Havlíčkův Brod 4:0 (9:5, 4:2, 6:1, 10:2)

Příbram – Kobra Praha 3:1 (5:2, 2:1sn, 0:4, 4:2)

Finále: Tábor – Příbram

Skupina Východ:

Nový Jičín – Kopřivnice 4:1 (3:2, 3:4pp, 8:1, 3:2, 3:1)

Valašské Meziříčí – Opava 2:4 (3:0, 1:3, 4:0, 3:4pp, 2:3, 1:2pp)

Finále: Nový Jičín – Opava

Další program II. ligy

Skupina o postup do baráže: 31. března, 2., 4., 6., 8. a 10. dubna

Baráž o Chance ligu: 13., 14., 17., 18., případně 21., 23. a 25. dubna