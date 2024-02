Hokejisté Mladé Boleslavi slaví tříbodový zisk nad Hradcem Králové. Mountfield domů odjíždí s prázdnou navzdory výrazné střelecké převaze.

Tipsport extraliga, 42. kolo: BK Mladá Boleslav - Mountfield HK | Foto: Jan Pavlíček

Poměr střel vyzněl v pátečním zápase Boleslavi pro soupeře z Hradce Králové jasně 43:14. Hraje se ale na góly a ty dali Bruslaři dva, zatímco gólman Novotný inkasoval pouze jedenkrát.

„Nás fantasticky podržel brankář Novotný, v podstatě nám vychytal zápas. Naší bojovností a obětavostí jsme ten zápas zvládli. Soupeři jsme nabídli hodně přesilovek, ale ubránili jsme to. Hradec měl sice převahu, měl více střel, ale takové někdy zápasy jsou. My jsme rádi za tři body, protože je potřebujeme jako sůl,“ radoval se po zápase Václav Pletka z domácí střídačky.

Jeho protějšek Peter Frühauf už tolik důvodů k radosti neměl: „Poměr střel byl 43:14 v náš prospěch a odcházíme bez bodu. Jsme měkcí před brankou. Neproměnit takovou střeleckou převahu, to už nevím, jestli mám plakat nebo se smát. Před brankou to bolí, ale my tam prostě musíme být a musíme najít cestu, jak dostat puk do brány. Měl jsem pocit, že naším výkonem jsme měli hru v rukách, ale odcházíme s prázdnou.“

Úvodní tlak zápasu patřil i díky první přesilové hře hostům z Hradce Králové. Hned po skončení početní výhody navíc trefil po závaru horní tyčku domácí branky Perret. První gól ale padl nakonec na druhé straně, když Lintuniemiho střelu dorazil bruslí do branky Závora. Rozhodčí ještě u videa posuzovali míru úmyslu kopnutí puku do klece, ale provinění proti pravidlům nakonec neshledali. Na trefené tyčky nakonec skončila první třetina 1:1, když na druhé straně nastřelil brankovou konstrukci po úniku po křídle Dvořáček.

Nejzajímavější věci se ve druhé třetině děly ve 36. minutě. Při přesilovce Hradce nejprve přišel brankář Novotný v souboji se soupeřem o hůl, z následné akce mu pak za záda doplachtil puk tečovaný o Jánošíkovi kalhoty. Boleslavská střídačka si na situaci vzala trenérskou výzvu, která ale nebyla úspěšná a domácí dostali další dvouminutový trest. Oslabení ale v tomto případě ubránit dokázali.

Bruslaři si vzali vedení zpět ve 42. minutě, když se na konci přesilovky prosadil Pavol Skalický. Hosté se hnali za vyrovnáním, celkem vyslali na Novotného přes 40 střel, ale druhý gól nevstřelili ani při dvouminutové hře v šesti.

BK Mladá Boleslav – Mountfield HK 2:1

Branky a nahrávky: 7. Závora (Lintuniemi, Gewiese), 42. Skalický (O. Roman, Lantoši) – 36. Blain (Okuliar, Miškář). Rozhodčí: Šindel, Mejzlík – Hynek, Hnát. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 3621.

Boleslav: F. Novotný – Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, Štibingr – Lantoši, O. Roman, Skalický – Rohdin, Järvinen, Dvořáček – Závora, Malát, Krivošík – J. Stránský, Pitule, Hradec.

Hradec: Laurikainen – Blain, Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Jank, Marcel – Okuliar, Tamáši, Perret – Jergl, Lalancette, Jasper – Eberle, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Pilař, R. Pavlík.