Hokejisté Mountfieldu se vydali bojovat o další body do tabulky Tipsport extraligy do Ostravy. Vítkovice jsou nevyzpytatelným soupeřem a na jejich ledě se neboduje snadno.

Hokejisté Vítkovic proti Hradci Králové. | Foto: Deník/Petr Kotala

Úvodních dvacet minut bylo spíše „rozehřívacích“, hosté ubránili dvě oslabení, sami nevyužili jednu početní výhodu, ale moc zajímavého dění na ledové hrací ploše k vidění nebylo. Bylo znát, že zápas by „odpálila“ vstřelená branka na jedné nebo druhé straně. Jenže čekání na ni se protahovalo a jediné, co ve druhé třetině přibývalo, byly neproměněné přesilové hry obou mužstev. Ofenzivní trápení v podání obou rivalů tak stále nebralo konce. Ukončil ho teprve domácí Lednický v čase 43:10, když propasíroval puk za záda gólmana Kiviaha. Vyrovnáno bylo zakrátko díky přesilovkové teči Smoleňáka. A když se Mountfield v závěru základní hrací doby ubránil v oslabení, šlo se do prodloužení. To se hrálo sotva tři minuty a šťastnější v něm byli hostující hokejisté. Druhý bod jim zajistil Jergl, když vytěžil gól z povedené spolupráce s Kevinem Klímou.