V domácím dresu poprvé naskočil navrátivší se veterán Vondrka a po zranění znovu naskočil také kapitán Gulaš. Spolu s Pechem vytvořili elitní „veteránskou“ formaci.

Návrat zkušených matadorů měl Budějovice blahodárný vliv a od úvodních minut působil svěžím a sebevědomím dojmem. Valského ani Pechova šance však gólem neskončily. Na druhé straně pozorný Strmeň vychytal Kellyho Klímu. Zcela vyrovnaná první část hry tak branku nepřinesla.

Druhé dějství začalo velkou možností hostujícího Blaina, ale Strmeň vytáhl ze své mošničky exkluzivní zákrok. Ale podobně se vytáhl i jeho finský protějšek Kiviaho, jenž zlikvidoval přesilovkovou gólovou střelu Gulaše.

Ve 27. min. poprvé uhodilo. Dobrou práci před soupeřovou brankou odvedl Čachotský a Matěj Toman zamířil přesně – 1:0.

Jenže Motor vedl jen osm minut. Poté propadl v útočném pásmu a přečíslení zakončil Smoleňák vyrovnávacím gólem. A to ještě záhy kryl Strmeň sólo Lva a pár vteřin před druhou sirénou napálil Pilař břevno jeho klece.

Ve 47. min. přišel moment, který dostal publikum do varu. Přikryl dotlačil kotouč do hradecké klece těsně po odpískání. Sudí po zkoumání videa branku uznali, ale po trenérské výzvě ze strany hostí ji odvolali kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti…

Motor začínal mít navrch, vedoucí gól visel ve vzduchu, jenže soupeře držel výborný Kiviaho. Přišlo to dvě minuty před koncem. Ostřelování hradecké branky zakončil bombou od modré Vráblík a Jihočeši podruhé v utkání vedli. Hosté v závěru odvolali gólmana, ale jejich snahu definitivně pohřbilo vyloučení Smoleňáka.

Hlasy trenérů - Jarolav Modrý (Motor): "Našli jsme cestu k vítězství. Kluci bojovali, podali výborný výkon podpořený perfektním Honzou Strmeněm v brance před skvělou diváckou kulisou. Milan Gulaš s Michalem Vondrkou přinesli zkušenost a zklidnili náš tým. Jsme rádi, že se Michal rozhodl nám pomoci. Je to charakterní kluk a jeho přínos pro kabinu je k nezaplacení."

Petr Svoboda (Hradec): "Vyrovnané utkání se spoustou šancí na obou stranách. Začali jsme hrát, až když jsme dostali gól. Hned po vyrovnání jsme spálil velkou šanci. Za předvedený výkon bychom si bod asi zasloužili, ale je třeba hrát celých šedesát minut."