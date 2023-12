Tři domácí duely v řadě, dvě výhry, jedna prohra na samostatné nájezdy. Taková je bilance hokejového Hradce Králové z minulého týdne. Svěřenci trenéra Tomáše Martince přehráli 5:3 Olomouc, poté 2:1 pražskou Spartu. Až v neděli nestačili na Plzeň, když v duelu chudém na góly padli 1:2 po nájezdech.

Jedinou trefu Hradce obstaral v neděli proti Plzni Petr Kalina (vlevo). Lvi prohráli 1:2 po nájezdech. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

„Na utkání jsme se připravovali, bohužel nám nevyšel podle představ začátek, úplně jsme se do toho nemohli dostat a máme jenom jeden bod,“ řekl jediný hradecký střelec Petr Kalina. Na něj navázal i asistent trenéra Tomáš Hamara. „Plzeň byla dvě třetiny jasně lepší. My jsme byli bez pohybu, osobních soubojů a bez systému, nemohli jsme se do toho dostat. Díky našemu gólmanovi jsme prohrávali jenom 0:1,“ měl jasno.

Hradec sehnal náhradu za Bartošáka, tým posílí zkušený Fin Laurikainen

Západočeši šli do vedení v prostřední části zásluhou Tima Söderlunda. Kalinova chvíle přišla deset minut před koncem, když mu gólovou situaci připravil David Šťastný a urostlý bek odčaroval branku střeženou Samuelem Hlavajem. „Viděl jsem mezírku u pravé tyče a naštěstí jsem to trefil,“ popsal Kalina.

Pro něj šlo o první branku v letošní sezoně. V té předešlé, kdy Hradec dokráčel až k extraligovému stříbru, také zaznamenal jeden zásah. Takže má splněno? „Doufám, že ne. Já se do šancí dostávám, bohužel jsem dřevěnej a nedávám to. Snad se to teď změní, když už jsem se jednou trefil,“ usmál se Kalina. Na výhru jeho zásah nakonec nestačil, v nájezdech byli šikovnější Indiáni, za které rozhodl hrdina nedělního mače Söderlund.

Nájezdy vyšly lépe Plzni, vítěznou sérii Hradce ukončil Söderlund

„Obrat přišel ve třetí třetině, kdy jsme zapli a měli tlak. Bohužel jsme neproměnili šance, stejně jako v prodloužení, kde jsme mohli rozhodnout. Nájezdy už jsou vabank, Plzeň má v těchto dovednostech výborné hráče a získala bod navíc,“ dodal Hamara.

V plzeňském dresu se do Hradce vrátil velezkušený útočník Jakub Lev, který až do minulé sezony působil právě na východě Čech, kde strávil čtyři sezony. Diváci v ČPP aréně si pro něj připravili i choreo. „Užil jsem si to. Díky průběhu utkání i výsledku to bylo hezké a samozřejmě děkuji fanouškům Hradce, jsem rád, že nezapomněli,“ pochvaloval si Lev.

Extraliga - 25. kolo: Mountfield HK - HC Škoda Plzeň.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK