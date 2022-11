Fakta - branky a nahrávky: 45. Cingel, 59. Okuliar (Cingel), 60. Lalancette (Jergl, Jank). Rozhodčí: Pražák, Obadal – Zíka, Rampír. Vyloučení: 7:2. Bez využití. Diváci: 4078. Třetiny: 0:0, 0:0, 3:0. Mountfield Hradec Králové: Kiviaho - Jank, McCormack, Pilař, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Piegl – Okuliar, Lev, Zachar – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Kel. Klíma – Smoleňák, Štohanzl, Doležal. HC Verva Litvínov: Godla – Zile, Zeman, Strejček, Jaks, Demel, Wesley, Freibergs – Kudrna, Sukeľ, Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Helt, Havelka.

Východočeši do utkání vstoupili velmi aktivně. Litvínov tlačili v pásmu, jenže slovenský gólman Godla držel neměnný stav, když se vyznamenal paradoxně především v početní výhodě Vervy, ve které vychytal velkou šanci Janka a samostatný únik Štohanzla.

Ani v prostřední periodě se diváci branky nedočkali. Lvi dopláceli hlavně na nedisciplinovanost, když obdrželi hned čtyři dvouminutové tresty, Verva se však nedokázala prosadit ani v 80 vteřin dlouhé přesilovce pěti proti třem.

Rozhodující branka duelu přišla ve 45. minutě. Cingel nebojácně najel do útočného pásma a střelou na zadní tyč překonal Godlu. Litvínov se následně snažil o vyrovnání, ale překonat bezchybného Kiviaha se mu nepovedlo, navíc dvakrát inkasoval při hře bez gólmana. Prosadili se Okuliar a Lalacette.

„Byl to zápas o jednom gólů. My měli dobrý vstup do utkání, ve druhé třetině nás zabrzdily oslabení, musím však pochválit speciální tým, který to odbránil skvěle. Poté jsme rozhodli při litvínovské power play,“ uvedl hradecký asistent trenéra Petr Svoboda.

„Duel vlastně skončil 0:1. Měli jsme velice špatnou pasáž v první třetině po naší přesilovce. Následně bylo utkání velice vyrovnané a rozhodl jeden gól,“ řekl trenér Litvínova Karel Mlejnek.