Naposledy Bruslaři uspěli ve středečním derby na ledě Dvora Králové nad Labem, kde po výborném výkonu zvítězili 6:2. Jedním z hlavních hrdinů zápasu byl dvaadvacetiletý útočník JAROSLAV DVOŘÁK, jenž v utkání zaznamenal hattrick.

Jaroslave, jako tým za sebou máte jeden z nejpovedenějších zápasů sezony. Souhlasíte? Jak jste středeční duel viděl?

Myslím, že to byl pro nás opravdu parádní zápas. Zvládli jsme ho především takticky velmi dobře. Před utkáním jsme si v kabině něco řekli a troufnu si říct, že se nám to po celých šedesát minut dařilo plnit. Ve druhé třetině nám tam napadaly nějaké góly a v závěrečné dvacetiminutovce jsme si už náskok pohlídali. Bylo to super a souhlasím, že šlo o náš nejlepší zápas v sezoně.

Jaroslav DvořákZdroj: Petr ČepekDařilo se i vám osobně. Hattrick, navíc už druhý v tomto ročníku. Na kolik vás u pokladníka vyšel?

Jo hattrick (směje se), ona to byla spíš náhoda. Ten první se mi povedl před měsícem v Bílině. Od pokladníka snad nic nepřijde, ale viděl bych to na nějakou svačinku do kabiny. Ještě uvidím, co to bude, ale viděl bych to tak, že přítelkyně udělá klukům třeba muffiny. Nebo chlebíčky.

Začátek zápasu byl vyrovnaný, o výsledku jste pak rozhodli v prostřední části hry. Čím jste soupeře tolik zaskočili?

Od začátku se hrál hokej nahoru – dolů. Nejprve vedl soupeř a my brzy vyrovnali, pak se situace opakovala, jen opačně, když jsme šli do vedení my a pak inkasovali na 2:2. Ve druhé polovině prostřední části nám ale přišla série přesilovek, my je dokázali využít a soupeři odskočili. Dobře jsme bruslili, dohrávali jsme souboje a byli pro soupeře pořád nepříjemní. Myslím, že to Dvoru příliš nevonělo.

Derby bylo také hodně vyhrocené. Kde se to podle vás zvrtlo a rozhodl podle vás fakt, že jste udrželi nervy na uzdě lépe než váš soupeř?

Zlomilo se to myslím v té druhé třetině. Soupeř fauloval, nám z toho pramenily přesilové hry. Vyhrocený zápas byl, ale je to derby a přijde mi, že ve Dvoře je to tak vždycky. Však nás trenéři neustále uklidňovali. Je dobře, že jsme to i v tomto ohledu zvládli.

Hrálo se v parádní atmosféře. Nebyl jste až překvapený, kolik lidí na derby přišlo, navíc v této době plné různých omezení? Jak se vám v této kulise hrálo?

Ve Dvoře je vždycky super atmosféra, mám to tam rád. Vždycky tam na hokej přijde hodně lidí a vytvoří zápasu skvělou kulisu. K ní navíc v tomto duelu přispěli i naši fanoušci.

Dvoráky jste porazili poprvé v sezoně. Řešila se v kabině hodně motivace konečně na rivala po třech porážkách vyzrát?

Určitě. My se ale vzájemně motivujeme na každý zápas. Před tímto duelem se mluvilo hlavně o tom, že je Dvůr jasným favoritem a nám se v roli outsidera dobře. Chtěli jsme soupeře zaskočit a porazit, což se podařilo. Podržel nás gólman a ač nám chyběli důležití hráči, dokázali jsme se semknout.

Vítězstvím jste se výrazně přiblížili čtvrtému místu. Jakým tématem je nyní pro vás účast v play off? Čtyři výhry v řadě, před vámi Bílina a Jablonec, to vypadá velice nadějně.

Samozřejmě do play off chceme, sem tam se o něm mluví, ale pořád ještě zbývá spousta zápasů. Zas tolik to teď neřešíme, to myslím přijde, až bude zbývat nějakých sedm, osm kol. V sobotu nás čeká Bílina a my musíme středeční výhru potvrdit, jít zápas od zápasu.

Derby proti Dvoru Králové nad LabemZdroj: Petr ČepekPatří Nová Paka do play off? A kdyby se tam dostala, zamlouvalo by se vám ve čtvrtfinále právě derby se Dvorem Králové nad Labem?

Za mě Paka do play off rozhodně patří. Sešel se nám letos silný tým, všichni máme rozdané nějaké role a jsme dost mladý tým. Perfektně nám funguje parta a uvidí se časem, kam to dotáhneme. Kdybychom šli v play off navíc na Dvůr, byla by to pecka. Sérii bychom si užili my, stejně tak diváci, byl by to perfektní souboj.

Vy pendlujete mezi druhou ligou a Chance ligou, v níž hrajete za Kolín. Tam zatím na gól čekáte. Věříte, že vám poslední hattrick pomůže a střelecké konto otevřete i ve druhé nejvyšší soutěži?

(usmívá se) To se taky uvidí. Já se ale soustředím hlavně na své výkony v novopackém dresu. Nemyslím moc na to, co bude dál a kam bych se třeba mohl posunout. Myslím jen na další zápasy.

Jste odchovancem hradeckého hokeje. Jak se vám zamlouvá letošní jízda Mountfieldu extraligou a věříte, že má mužstvo v této sezoně na titul?

Hradci fandím odmala. V tomto roce jsou na tom opravdu hodně dobře. Hrají perfektní hokej, jaký se lidem líbí. Teď jsou druzí jen bod za Třincem, ale vše může být jinak. Play off je pak úplně jiná soutěž. Každopádně jim držím palce, ať dojdou co nejdál.

