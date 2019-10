Zběsilá jízda pokračuje. Plzeň, Pardubice, Sparta, Třinec, teď Brno. Hradečtí hokejisté pokračují v sérii, při níž potkávají exkluzivní soupeře.

„Vždycky je atraktivní hrát proti zvučným týmům. O to větší motivaci máme,“ řekl obránce Petr Zámorský. S Kometou se hraje v pátek od 18 hodin.

„Na Brno vletíme jako na Spartu a budeme chtít nechat všechny body doma,“ doplnil ho pro klubový web útočník Patrik Miškář.

To by se hodilo. Hradečtí sice minulý pátek doma pražský velkoklub přehráli, ale o dva dny později dostali naloženo v Třinci. Padli 0:4. „Bylo to špatné utkání. Třinec nás přehrával, byl hladovější. Z naší strany tam navíc nebyla efektivita,“ uznal bek Zámorský. „Ale teď budeme hladoví my,“ slíbil fanouškům.

Aby to tak bylo, prožil tým pracovní týden. Dvoufázové tréninky, posilovna nad klasické poměry, videoporady. To bylo na programu.

„Myslím, že jsme dobře připraveni. Ujasnili jsme si, jak chceme hrát. Věřím, že to bude dobrý hokej a urveme body,“ řekl Zámorský.

Hradci by mohl pomoci fakt, že v sestavě Komety nebude Marek Čiliak, jenž odešel na hostování do Zlína. Gólman ničil Mountfield v jarním čtvrtfinále play off, ve čtyřech duelech dostal jen čtyři branky a zařídil Brnu postup. Dnes se může Hradec (mírně) pomstít.